Previsioni Meteo Viterbo: il bollettino per domani sabato 28 settembre

Le previsioni meteo per Sabato 28 Settembre a Viterbo indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un alternarsi di nubi sparse e momenti di sole. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 22°C durante le ore centrali della giornata. Tuttavia, non mancheranno brevi piogge, soprattutto nella mattina, che potrebbero influenzare le attività all’aperto. La velocità del vento sarà moderata, contribuendo a un certo fresco nelle ore serali.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, con un’umidità che si aggirerà attorno all’87%. La velocità del vento sarà di circa 13,9 km/h proveniente da sud, con raffiche che potranno raggiungere i 35,1 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà contenuta, attorno al 20%.

Nella mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una temperatura di circa 20°C. A partire dalle 09:00, si prevede un possibile passaggio di pioggia leggera, con una probabilità di 38%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 17,7 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 58%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno, con un ritorno a nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno sui 21°C. Il vento si attenuerà, con velocità che scenderanno a circa 5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 49%, rendendo l’aria più fresca e gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 13°C. La copertura nuvolosa rimarrà presente, con un’umidità che aumenterà fino all’80%. Il vento sarà leggero, con velocità intorno ai 6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative durante questa fase della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Viterbo nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili a quelli di Sabato. Domenica e Lunedì si prevede un clima prevalentemente soleggiato, con temperature che potrebbero nuovamente avvicinarsi ai 22°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, specialmente in vista di possibili perturbazioni nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Viterbo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +19.2° perc. +19.4° prob. 20 % 13.9 S max 35.1 Ostro 87 % 1011 hPa 3 nubi sparse +18.1° perc. +18.3° prob. 40 % 14.9 S max 34.5 Ostro 89 % 1010 hPa 6 nubi sparse +18.2° perc. +18.2° prob. 36 % 12.3 S max 26.2 Ostro 84 % 1010 hPa 9 pioggia leggera +20.9° perc. +20.5° 0.11 mm 17.7 SO max 25 Libeccio 58 % 1012 hPa 12 nubi sparse +22° perc. +21.4° prob. 38 % 14.1 SO max 18.8 Libeccio 44 % 1011 hPa 15 nubi sparse +20.5° perc. +19.9° Assenti 5 SO max 6.6 Libeccio 49 % 1012 hPa 18 nubi sparse +16.4° perc. +15.8° Assenti 1.5 SSE max 7.2 Scirocco 65 % 1014 hPa 21 nubi sparse +13.9° perc. +13.4° Assenti 7.3 NE max 11.5 Grecale 77 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:53

