Previsioni Meteo Viterbo: tutti i dettagli per domani martedì 1 ottobre

Martedì 1 Ottobre a Viterbo si presenterà con un clima prevalentemente variabile, caratterizzato da nubi sparse e temperature che si manterranno su valori gradevoli durante la giornata. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con cieli sereni e una leggera copertura nuvolosa che aumenterà nel corso delle ore. Le temperature oscilleranno tra i 12,3°C e i 22,5°C, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. La serata, invece, porterà un aumento della copertura nuvolosa, con cieli che diventeranno progressivamente più coperti.

Nella notte, i cieli si presenteranno sereni con poche nuvole, e le temperature si attesteranno intorno ai 12°C. La mattina inizierà con nubi sparse e temperature in aumento, che raggiungeranno i 18,4°C entro le 8:00. Durante le ore centrali della giornata, le previsioni del tempo indicano un incremento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. Le temperature massime si registreranno intorno alle 22,5°C a mezzogiorno, con un’umidità che si manterrà attorno al 50%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo i 20,7°C alle 15:00. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con una probabilità di pioggia molto bassa, attestata al 2%. La brezza leggera proveniente da sud-ovest accompagnerà il calo delle temperature, rendendo il clima gradevole.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteorologica cambierà, con cieli che diventeranno sempre più coperti. Le temperature scenderanno fino a 14,7°C alle 21:00, e l’umidità aumenterà, raggiungendo valori superiori al 90%. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con velocità che non supereranno i 6,2 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Viterbo nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un aumento della copertura nuvolosa e temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede un lieve abbassamento delle temperature nei giorni successivi, con possibilità di piogge sporadiche. Pertanto, si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti significativi nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Viterbo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +12.3° perc. +11.8° Assenti 4.7 NNE max 4.9 Grecale 84 % 1019 hPa 3 cielo sereno +12° perc. +11.5° Assenti 3.8 NE max 3.8 Grecale 85 % 1018 hPa 6 nubi sparse +13.7° perc. +13.1° Assenti 2.7 E max 2.9 Levante 75 % 1018 hPa 9 poche nuvole +20.1° perc. +19.5° Assenti 5.1 S max 6 Ostro 50 % 1017 hPa 12 nubi sparse +22.5° perc. +22.2° Assenti 11.4 SO max 13.1 Libeccio 50 % 1016 hPa 15 nubi sparse +20.7° perc. +20.5° prob. 2 % 14.1 SO max 15.4 Libeccio 64 % 1014 hPa 18 nubi sparse +15.7° perc. +15.6° Assenti 6.2 SO max 10 Libeccio 87 % 1015 hPa 21 cielo coperto +14.7° perc. +14.6° Assenti 4 S max 4.5 Ostro 91 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:48

