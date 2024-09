Uragani atlantici, 5 motivi dietro la storica assenza di tempeste tropicali nel 2024

MeteoWeb

La prima settimana di settembre è solitamente uno dei periodi più intensi dell’anno per tempeste tropicali e uragani, ma c’è stato uno strano silenzio sull’Oceano Atlantico quest’anno. AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense, ha modificato le sue previsioni per gli uragani durante questa storica quiete, con il 2024 che è stata la prima volta dal 1968 in cui una nuova tempesta con nome non si è sviluppata tra il 13 agosto e l’8 settembre, secondo Phil Klotzbach, specialista di uragani presso la Colorado State University.

Ma cosa c’è dietro questa quiete? AccuWeather spiega che le ragioni sono diverse e alcune sono meteorologicamente più complesse di altre.

Arrivo ritardato di La Niña

Si prevedeva che un rapido crollo di El Niño sarebbe stato rapidamente sostituito da La Niña, che, nonostante sia collegata alle temperature dell’acqua vicino all’equatore dell’Oceano Pacifico, può avere un’influenza importante sull’Oceano Atlantico. In genere, La Niña provoca venti meno dirompenti, noti come wind shear, creando le condizioni ideali per uno sviluppo tropicale sull’Atlantico.

Tuttavia, La Niña deve ancora svilupparsi ufficialmente. “A marzo, sembrava che una transizione a La Niña si sarebbe verificata tra l’inizio e la metà dell’estate. Ora sembra che La Niña potrebbe non iniziare prima dell’autunno e potrebbe finire per essere piuttosto debole”, ha affermato Alex DaSilva, esperto capo di uragani di AccuWeather.

Abbondanza di aria secca e polverosa

Le tempeste tropicali e gli uragani hanno bisogno di aria ricca di umidità per crescere, ma tali condizioni sono state scarse fino al picco della stagione degli uragani. “C’è stata una quantità insolitamente elevata di aria secca e polvere sahariana attraverso l’Atlantico durante il mese di agosto”, ha detto DaSilva. Si prevede che l’aria secca e polverosa diminuirà nelle prossime settimane, portando a condizioni più favorevoli per lo sviluppo tropicale.

Un contorto treno di onde africane

Durante la stagione degli uragani, gruppi di temporali sull’Africa emergono alla fine sull’Oceano Atlantico. Questi diventano noti come “onde tropicali” che, quando le condizioni sono giuste, possono rafforzarsi in tempeste tropicali e uragani. Ma ultimamente il treno di onde tropicali che emerge al largo della costa africana è stato “contorto“, secondo Alex Sosnowski, meteorologo senior di AccuWeather.

Molti temporali nelle ultime settimane hanno preso una traiettoria rara, colpendo il deserto del Sahara. Quando le onde tropicali emergono sull’Oceano Atlantico, incontrano troppa aria secca e wind shear e fanno fatica a svilupparsi, ha detto Sosnowski.

Acqua calda vs. fredda

L’acqua in quasi tutto il bacino degli uragani atlantici è incredibilmente calda, il che può alimentare qualsiasi sistema tropicale che si sviluppi. Tuttavia, un’area appena al largo della costa occidentale dell’Africa è molto più fredda, un fenomeno noto come “Niña atlantica”.

“La ricerca ha dimostrato che le Niña atlantiche possono potenzialmente portare a una minore attività tropicale nell’Atlantico“, ha affermato DaSilva. “Il ragionamento alla base di questo raffreddamento nell’Atlantico è ancora poco chiaro“.

Alta atmosfera stabile

Un altro pezzo del puzzle meteorologico che spiega la recente quiete nell’attività tropicale nell’Atlantico sono le condizioni insolitamente calde nell’alta atmosfera. “Le temperature nell’alta atmosfera ai tropici sono state ben al di sopra della media quest’anno e al di sopra dei livelli del 2023”, ha affermato DaSilva. L’aria calda in alto sopra l’oceano può rendere l’atmosfera più stabile, il che rende più difficile lo sviluppo di temporali e l’organizzazione in una depressione o tempesta tropicale. “Questo potrebbe essere legato al cambiamento climatico e a un pianeta più caldo“, ha aggiunto DaSilva.

Come si prospetta il resto della stagione degli uragani atlantici del 2024?

AccuWeather prevede da 16 a 20 tempeste con nome questa stagione, inferiori alle previsioni iniziali di 20-25 ma comunque superiori alla media storica di 14. “Non vogliamo che nessuno abbassi la guardia, anche se ora prevediamo meno tempeste in totale. Ci aspettiamo da due a quattro impatti diretti in più sugli Stati Uniti questa stagione. Basta un potente uragano o una tempesta tropicale lenta per minacciare vite e causare devastazione”, ha affermato Jonathan Porter, capo meteorologo di AccuWeather.

Il picco della stagione degli uragani atlantici è il 10 settembre e termina ufficialmente il 30 novembre.

