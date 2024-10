Acqua alta a Venezia, bloccata dal Mose

MeteoWeb

L’acqua alta ha interessato Venezia questa mattina e la previsione di una quota superiore ai 110 centimetri sul medio mare ha portato all’innalzamento delle barriere del Mose. Se in bocca di porto sono stati registrati 115 centimetri di marea, in laguna questa ha toccato 84 centimetri. A tale quota la parte più bassa di Piazza San Marco è stata allagata per poco, bagnando i piani terra delle Procuratie Vecchie, che sono in attesa dell’entrata in funzione del sistema di pompe di drenaggio, per le quali si stanno terminando i lavori.

Salva la Basilica di San Marco grazie alle barriere in vetro, soluzione temporanea sempre in vista dell’introduzione del sistema di pompaggio, che metterà al sicuro la Piazza che è la zona più vulnerabile della città.

