Allerta in Alaska: esplosione di una diga glaciale, attese inondazioni a Juneau

Un’allerta per inondazioni è stata emessa per la capitale dell’Alaska, Juneau, in seguito all’esplosione di una diga glaciale. Questo fenomeno, noto come “glacier lake outburst“, si verifica ogni anno dal 2011, coinvolgendo il bacino di Suicide Basin, un bacino laterale del Ghiacciaio Mendenhall, situato sopra la città.

Secondo Nicole Serrin, meteorologa coordinatrice delle allerte presso il National Weather Service di Juneau, si prevede un’inondazione di entità moderata, ma non grave. “Ci aspettiamo un’inondazione moderata, non grave“, ha dichiarato Serrin. I residenti hanno avuto tra le 24 e le 36 ore per prepararsi, con l’allerta che rimane in vigore fino a lunedì.

Il livello delle acque del fiume Mendenhall è previsto a un picco di circa 3,35-3,5 metri nelle prime ore di lunedì ora locale, secondo quanto riportato dal NWS. Le autorità hanno raccomandato di evitare le rive del fiume, rese particolarmente scivolose dalle recenti nevicate.

Cosa causa il fenomeno?

Il bacino di Suicide Basin si riempie ogni anno con acqua piovana e neve sciolta durante la primavera e l’estate. A un certo punto, la pressione accumulata è sufficiente a far sì che l’acqua si faccia strada attraverso canali sotto il Ghiacciaio Mendenhall, provocando la fuoriuscita rapida di grandi quantità d’acqua. Negli ultimi 2 mesi le piogge autunnali hanno iniziato a riempire nuovamente il bacino, anche se non è chiaro quanto velocemente si svuoterà questa volta o se si svuoterà del tutto.

I precedenti e i rischi attuali

Un evento simile ha avuto gravi conseguenze ad agosto, quando circa 290 abitazioni sono state danneggiate dalle acque alluvionali. In quella occasione, il livello del fiume Mendenhall ha raggiunto un picco record di circa 4,9 metri, superando di quasi 30 cm l’inondazione dell’anno precedente. Le acque hanno invaso una parte più estesa della Mendenhall Valley, causando notevoli danni alle infrastrutture locali.

Juneau, con una popolazione di circa 30mila persone, è accessibile solo tramite aereo o imbarcazioni, un fattore che potrebbe complicare ulteriormente le operazioni di emergenza in caso di inondazioni severe.

L’importanza della prevenzione

Le autorità locali e i residenti sono ormai abituati a fronteggiare queste inondazioni annuali, ma ciò non diminuisce l’urgenza della preparazione. La natura imprevedibile del fenomeno rende difficile stabilire l’esatto momento dell’esplosione della diga, e i danni possono essere ingenti, come dimostrato dagli eventi passati. La prevenzione e la pronta reazione rimangono quindi fondamentali per minimizzare i rischi e proteggere la popolazione di Juneau

