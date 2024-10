Allerta Meteo, pesante bollettino ESTOFEX per l’Italia: “precipitazioni estreme”, allarme alluvioni lampo

MeteoWeb

Allerta Meteo per rischio alluvioni lampo in Italia: è quanto riporta il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment), che ha emesso un doppio avviso valido dalle 8 di oggi, mercoledì 9 ottobre 2024, alle 8 di venerdì 11 ottobre 2024. In dettaglio, il bollettino valido per 24 ore, dalle 8 di oggi alle 8 di domani, prevede un livello 2 per l’estremo Sud del Golfo di Biscaglia, Spagna nordoccidentale e estremo Sud/Ovest della Francia, principalmente per forti raffiche. Un livello 1 circonda il livello 2 per pericoli simili, incluso il rischio isolato di tornado e forti piogge. Il livello 1 si estende a Centro ed Est Francia/Germania occidentale principalmente per un forte rischio di raffiche. Non è escluso un tornado. Il livello 1 si estende anche nel Sud/Est della Francia, principalmente con forti raffiche e alcuni tornado. Il livello 1 si estende anche nell’estremo Nord/Ovest dell’Italia, principalmente per forti piogge e forte rischio di raffiche. Un livello 1 è stato emesso per la costa Sud/Est del Mar Adriatico principalmente per forti piogge.

Per quanto riguarda il bollettino valido per le successive 24 ore, dalle 8 di domani alle 8 di venerdì 11 ottobre, ESTOFEX prevede 2 aree di livello 2 in tutto il Nord Italia per “precipitazioni estreme“. Un livello 1 circonda entrambe le aree di livello 1 per un pericolo simile con probabilità inferiori. Inoltre sono possibili anche forti raffiche con isolato rischio di grandine e tornado. Per la zona di Genova è stato diramato un livello 1 per forti piogge.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

Un’ampia saccatura si estende dal Mare di Norvegia fino al Golfo di Biscaglia, influenzando gran parte dell’Europa con condizioni atmosferiche instabili, riporta il bollettino ESTOFEX. L’ex uragano Kirk si sposta verso la Francia e la Germania, ma indebolito, senza una significativa intensificazione. Intanto, un potente cavo d’onda si sposta dall’Adriatico verso Est. L’Europa centrale e settentrionale è dominata da un flusso ciclonico, con diversi fronti che attraversano l’area. Una profonda depressione a Ovest del Portogallo si intensificherà, diventando il fulcro di un evento temporalesco nell’Europa sudoccidentale.

Allerta Meteo, cosa prevede il bollettino ESTOFEX per l’Italia

In Italia, il maltempo interesserà principalmente il Nord, con temporali, piogge intense e forti raffiche di vento. In particolare, il bollettino valido dalle 8 di domani alle 8 di venerdì riporta che, nel Nord/Ovest (Lombardia), piogge abbondanti potrebbero causare alluvioni lampo, specialmente al mattino, con accumuli fino a 200 mm in 12 ore. Nel Nord/Est (Veneto e Friuli-Venezia Giulia), temporali nel pomeriggio e sera porteranno piogge simili, con rischio di alluvioni e forti venti. È possibile la formazione di tornado e grandine, soprattutto nel Nord/Est. La Liguria vedrà piogge intense al mattino, mentre la situazione migliorerà verso la notte, quando i temporali si sposteranno verso Slovenia e Croazia.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.