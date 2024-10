Allerta Meteo, bombe d’acqua verso Sud: Sicilia e Calabria rischiano eventi alluvionali

MeteoWeb

Un intenso vortice di bassa pressione, che si svilupperà nel corso dei prossimi giorni sul Mar Tirreno settentrionale, sarà responsabile di un peggioramento significativo delle condizioni meteo su gran parte del Paese. Già da giovedì, questo sistema ciclonico si approfondirà ulteriormente, determinando una fase di maltempo che interesserà soprattutto le regioni settentrionali e parte della Campania. Al contrario, sull’estremo Sud, le condizioni resteranno asciutte, con temperature ancora elevate rispetto alla media stagionale.

Le previsioni per il fine settimana indicano un’estensione del maltempo a tutta la Penisola. A partire da venerdì, la bassa pressione si sposterà verso sud, coinvolgendo anche le regioni meridionali. L’Italia sarà quindi completamente avvolta da una coltre nuvolosa, accompagnata da piogge diffuse e localmente intense. Le precipitazioni, che potranno essere abbondanti, interesseranno in maniera consistente soprattutto il Nord, dove la situazione idrologica e idrogeologica potrebbe richiedere particolare attenzione.

La giornata di sabato si preannuncia molto simile a quella di venerdì, con poche variazioni rispetto alla situazione meteorologica: le piogge continueranno a cadere copiose su gran parte del territorio nazionale, mantenendo alta l’allerta per possibili criticità legate a frane e allagamenti. Gli ombrelli resteranno quindi un accessorio indispensabile in quasi tutte le regioni.

Tuttavia, secondo le ultime proiezioni, ci sarebbe una lieve speranza di miglioramento per domenica. Il vortice di bassa pressione, infatti, dovrebbe progressivamente spostarsi verso il Sud Italia, portando qualche schiarita nelle regioni del Centro-Nord. Questo miglioramento sarà però parziale e limitato, in quanto l’allontanamento del ciclone verso le regioni meridionali potrebbe causare un peggioramento delle condizioni proprio su queste aree.

In particolare, se il vortice dovesse muoversi come previsto verso Sicilia e Calabria, il rischio di nubifragi sarebbe concreto, con possibili precipitazioni particolarmente intense sui versanti ionici. Anche le aree del metapontino in Basilicata e del Salento in Puglia potrebbero essere colpite da fenomeni piovosi significativi, richiedendo una particolare attenzione alla gestione dei rischi idrogeologici.

Il fine settimana sarà caratterizzato da una generale instabilità meteorologica, con poche tregue dalle piogge. Mentre al Centro-Nord si attendono schiarite a partire da domenica, il Sud potrebbe invece essere colpito da eventi piovosi di notevole intensità.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.