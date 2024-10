Allerta Meteo, conferme sul Ciclone Mediterraneo in arrivo: colpirà in pieno l’Italia

MeteoWeb

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteorologici confermano l’arrivo di un violento Ciclone Mediterraneo nei prossimi giorni sull’Italia. Il maltempo inizierà già dopodomani, mercoledì 16 ottobre, con il ritorno delle piogge sulle Regioni del Nord, dove i fenomeni meteo avversi si intensificheranno il giorno successivo, giovedì 17, con i primi forti temporali in modo particolare sulla Liguria. La perturbazione atlantica in arrivo da Nord/Ovest evolverà poi in un vero e proprio Ciclone Mediterraneo che si formerà intorno alla Sardegna nella giornata di venerdì 18 ottobre, e gironzolerà intorno all’Italia almeno fino a lunedì 21, forse anche martedì 22.

Sarà una fase di forte maltempo che porterà piogge torrenziali in tutto il Paese, e in modo particolare al Centro/Sud dove già venerdì 18 ottobre avremo un passaggio temporalesco molto violento, il primo di questa fase, a cui ne seguiranno altri nei giorni successivi. Ottime notizie, quindi, per le aree del Sud che stanno ancora soffrendo la siccità: è in arrivo un lungo periodo di piogge molto abbondanti.

