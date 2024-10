Allerta Meteo Emilia-Romagna: venti di burrasca anche nel pomeriggio

MeteoWeb

Nuova allerta meteo in Emilia-Romagna. Oggi pomeriggio sono previsti, nella zona di crinale appenninico centro-orientale “venti sud-occidentali di burrasca forte (75-88 chilometri orari) con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore“, si legge nell’avviso di criticità codice arancione valido a partire dalle 12. Arpae precisa che “sulle aree collinari la ventilazione sarà di burrasca moderata (62-74 chilometri) con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore“. Sono previste, inoltre, “condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili sugli Appennini centro-orientali“. Le precipitazioni “potranno generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua del settore centro-orientale della regione, con possibili superamenti della soglia 1″. Da qui l’allerta gialla per possibili criticità idrauliche in gran parte della regione, a cui si aggiunge il fatto che “nel settore collinare-montano centro-orientale, nelle aree interessate dalle precipitazioni saranno possibili fenomeni di ruscellamento, innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo idrografico minore e localizzati fenomeni franosi sui versanti particolarmente fragili, anche a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti“. Infine, Arpae comunica che per la giornata di domani “non sono previsti fenomeni meteo significativi ai fini dell’allertamento“, anche se è stata prevista un’allerta gialle per possibili criticità idrauliche nelle zone collinari e di pianura della Romagna e nelle zone pianeggianti delle province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Parma “per la propagazione delle piene nei tratti vallivi“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.