Allerta Meteo, freddo e neve a bassa quota: Italia adriatica nel mirino del ciclone di Halloween

Un’irruzione fredda è attesa tra il 30 e il 31 ottobre, portando con sé un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche e segnando l’ingresso nel tardo autunno. Questo fenomeno, non insolito per il periodo di transizione tra ottobre e novembre, potrebbe avere effetti rilevanti su diverse aree del Paese, con precipitazioni nevose a bassa quota in alcune regioni.

Le previsioni indicano che un’isoterma di -3°C ad 850 hPa interesserà la parte centrale dell’Adriatico, mentre la linea degli zero gradi potrebbe raggiungere il nord della Puglia. Sebbene il fronte freddo in arrivo sia atteso principalmente per il sud Italia e la Sicilia, con piogge abbondanti previste in queste regioni, un impulso freddo secondario potrebbe determinare condizioni favorevoli per rovesci nevosi a quote relativamente basse. Si ipotizza, infatti, che la neve potrebbe cadere anche con temperature al suolo di 7-8°C, senza però provocare accumuli significativi, ma creando un notevole effetto visivo.

Secondo le proiezioni attuali, l’evento nevoso, sebbene previsto con una moderata incertezza, potrebbe manifestarsi nel pomeriggio del 31 ottobre, in particolare sulle regioni di Marche, Abruzzo e nel promontorio del Gargano. Inoltre, sono attese leggere nevicate anche sulle zone alpine di confine, soprattutto in Alto Adige. Per il resto del Paese, l’irruzione fredda porterà un deciso calo delle temperature accompagnato da venti forti di Tramontana e Grecale, contribuendo a un abbassamento termico generalizzato.

In particolare, le temperature notturne al nord e nelle zone interne dell’Appennino centrale potrebbero scendere sotto i 5°C, mentre nelle vallate alpine centro-orientali sono previsti valori al di sotto dello zero. Questo brusco calo termico segnerà una svolta stagionale, mettendo fine al clima mite di inizio autunno.

Tale evoluzione atmosferica, con la possibilità di nevicate precoci e un calo termico marcato, richiede un monitoraggio costante delle previsioni nei prossimi giorni, poiché l’evento potrebbe avere un impatto importante su alcune aree, soprattutto per quanto riguarda la viabilità e le condizioni meteorologiche in montagna. La situazione rimane delicata, ma questa irruzione fredda rappresenta un chiaro segnale dell’avvicinarsi della stagione invernale.

