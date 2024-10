Previsioni Meteo, quando arriverà il freddo? Modelli incerti

MeteoWeb

Nonostante l’avanzare della stagione autunnale, il freddo continua a farsi attendere su gran parte d’Italia. Al contrario, alcune zone del Paese stanno vivendo temperature più simili a quelle estive, con i termometri che potrebbero persino avvicinarsi ai 30°C. Questo scenario rende difficile parlare di autunno, se non fosse per le frequenti e intense ondate di maltempo che stanno caratterizzando le ultime settimane. Le temperature, infatti, rimangono costantemente superiori alla media stagionale su tutta la Penisola.

Il caldo non riguarda solo le ore diurne, ma si fa sentire anche di notte. Nelle ultime 24 ore, in piena fine ottobre, alcune regioni del Sud e del Centro hanno registrato temperature minime che possono essere descritte come tropicali. Questo termine si utilizza quando, durante la notte, la colonnina di mercurio non scende sotto i 20°C. Ad esempio, a Roma, si sono osservati valori superiori a questa soglia, un’anomalia per il periodo.

Nei prossimi giorni, le condizioni non sembrano destinate a cambiare. Le previsioni indicano che non solo il freddo continuerà a essere assente, ma in alcune aree, soprattutto al Sud, le temperature potrebbero addirittura aumentare. Complici il miglioramento del meteo e i venti miti provenienti dai quadranti meridionali, si attendono picchi vicini ai 28-29°C, in particolare in Campania e Sicilia. Anche nel resto d’Italia, sebbene il maltempo persisterà, le temperature rimarranno stabilmente al di sopra della media climatica stagionale.

Ma quando arriverà il vero freddo? Al momento, non sembra essere imminente. Anche guardando a lungo termine, i principali modelli meteorologici non hanno ancora individuato una tendenza comune. Diversamente da quanto previsto solo qualche giorno fa, appare sempre più probabile che fino alla fine di ottobre l’Italia continuerà a vivere un autunno mite, con temperature decisamente sopra la norma.

Forse qualcosa potrebbe cambiare all’inizio di novembre, in concomitanza con il Ponte di Ognissanti. Tuttavia, le previsioni rimangono incerte e sarà necessario monitorare gli aggiornamenti per avere un quadro più chiaro sull’arrivo del freddo.

