Previsioni Meteo 1-2 novembre, tra irruzione gelida e anticiclone: chi prevarrà?

L’inizio di novembre potrebbe portare con sé la prima irruzione fredda della stagione, ma l’anticiclone sembra intenzionato a contrastare questo affondo invernale. Secondo le attuali previsioni, i modelli meteorologici continuano a proporre scenari contrastanti, lasciando una certa incertezza riguardo all’evoluzione delle condizioni atmosferiche per i primi giorni del mese. Alcune emissioni modellistiche, tra cui il modello americano GFS, mantengono l’ipotesi di un’ondata di freddo in arrivo proprio durante il Ponte di Ognissanti.

In questo scenario, un deciso abbassamento delle temperature colpirebbe inizialmente il nord Italia, con l’Emilia-Romagna tra le regioni più esposte, per poi estendersi al centro-sud, portando rovesci, temporali e nevicate sulle zone appenniniche. Tuttavia, la maggior parte dei modelli meteorologici tende a dare maggior credito all’azione dell’anticiclone, che, grazie a un’accelerazione della corrente a getto e dei venti occidentali in alta quota, riuscirebbe a bloccare l’irruzione fredda.

Questo scenario, infatti, prevede che l’alta pressione si distenda sull’Italia, impedendo così agli afflussi freddi provenienti da nord di penetrare sulla Penisola, a eccezione di qualche leggera infiltrazione di aria fredda sull’Adriatico. Di conseguenza, la fase che si aprirebbe attorno all’1 novembre sarebbe caratterizzata da tempo relativamente stabile, con poche precipitazioni e un lieve calo termico limitato al sud Italia e all’Abruzzo.

Nonostante l’apparente predominio dell’anticiclone, la situazione meteorologica rimane tuttavia incerta. La possibilità che l’irruzione fredda riesca a penetrare, seppur in forma più attenuata, resta sul tavolo, soprattutto nelle regioni adriatiche e meridionali. In queste aree, tra il 1° e il 2 novembre, potrebbero verificarsi episodi di maltempo localizzato, con un temporaneo abbassamento delle temperature.

L’evoluzione della situazione è dunque ancora soggetta a variazioni, e sarà fondamentale seguire gli aggiornamenti nei prossimi giorni per comprendere con maggiore precisione se l’anticiclone riuscirà a sventare del tutto l’arrivo del freddo o se dovremo prepararci a una prima avvisaglia invernale.

