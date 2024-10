Allerta Meteo, il Ciclone si sposta al Sud: forte maltempo e temperature in picchiata

MeteoWeb

Piove in quasi tutt’Italia in questo primo venerdì del mese di ottobre, con un ciclone posizionato nell’alto Adriatico ben visibile dalle immagini satellitari e forti temporali che stanno colpendo l’Albania, in un contesto di fenomeni meteo estremi diffusi a tutti i Paesi balcanici dove ci sono vittime e gravi criticità. Anche in Italia abbiamo avuto forte maltempo con piogge torrenziali ieri su tutto il Centro/Nord, e gravi ripercussioni sui territorio.

Adesso, però, gradualmente, il ciclone si estende anche al Sud dove è già in aumento la nuvolosità e le temperature sono in netto calo rispetto ai giorni scorsi.

Nel pomeriggio-sera di oggi avremo piogge persistenti al Nord/Est con nevicate sulle Alpi, dove la neve è già caduta copiosa sulle Dolomiti. Ma il maltempo si estenderà anche al Centro/Sud, in modo particolare a Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo e Campania, con forti piogge tra Toscana, Umbria e Lazio:

Domani, sabato 5 ottobre, il maltempo sfonderà al Sud in modo più significativo e consistente, con forti piogge e temporali che già dal mattino colpiranno Campania e Calabria tirrenica. Le temperature diminuiranno ulteriormente e tornerà il freddo, come già freddo è da ieri al Nord.

Nel pomeriggio-sera di sabato i temporali più forti colpiranno la Puglia centro/settentrionale, con nubifragi e grandinate. Ancora maltempo anche in Molise, Campania e Calabria:

