Allerta Meteo, il maltempo in diretta: pioggia senza sosta su Centro e Nord Italia, allarme alluvione per la sera-notte al Nord/Est

MeteoWeb

Il Nord Italia è colpito da piogge alluvionali sin dalla scorsa notte, in modo particolare tra Liguria e basso Piemonte, in provincia di Alessandria, dove molti corsi d’acqua sono esondati nelle ultime ore. Il maltempo sta colpendo in modo incessante i settori occidentali del settentrione, con piogge alluvionali: i parziali pluviometrici più importanti sono proprio al confine tra Liguria e Piemonte con 320mm a Campo Ligure, 281mm a Prai, 246mm a Rossiglione, 224mm al Lago di Lavagnina, 207mm a Fiorino, 197mm a Urbe – Vara Superiore, 187mm a Bric Castellaro – Bosio, 171mm a Capanne di Marcarolo, 167mm a Piampaludo.

Nelle ultime ore il maltempo si sta intensificando anche in Lombardia, dove Barzio (Lecco) ha superato i 100mm di pioggia e molte altre località seguono a ruota, ad oltre 90mm anche nell’alta pianura tra Milano, Como e Varese. Eloquente l’immagine satellitare che mostra la risalita del maltempo sull’Italia settentrionale ma anche centrale:

Nel pomeriggio-sera avremo i fenomeni più intensi lungo tutte le Regioni tirreniche, dalla Toscana al Lazio (e attenzione anche all’estremità occidentale della Sicilia), ma soprattutto al Nord/Est con piogge alluvionali su Veneto e Friuli Venezia Giulia dov’è elevato il rischio di pesanti alluvioni:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.