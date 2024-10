Allerta Meteo Liguria, marcato maltempo in arrivo: piogge e temporali da domani

MeteoWeb

Arpal ha diramato un’allerta meteo gialla per temporali sulle zone BCDE della Liguria, valida dalle 12:00 di domani, lunedì 7 ottobre, segnalando un “marcato maltempo” per la giornata di martedì 8. “Anche la modellistica odierna conferma lo scenario delineato nei giorni scorsi, con precipitazioni più intense nella giornata di martedì (mattina e pomeriggio), tregua umida mercoledì, nuovo passaggio perturbato giovedì”, viene spiegato.

“Già da lunedì sono attese precipitazioni anche temporalesche, con una convergenza fra venti caldi e umidi da sud-est con venti più freddi e secchi da nord, convergenza che inizia a organizzarsi dalla parte centrale di domani e dura più di dodici ore. Le cumulate attese sono già lunedì sera più che significative. Per questo motivo domani alle 12.00 scatterà l’allerta gialla per temporali su BCDE. Dalla serata la convergenza si farà più robusta, preludio di temporali forti, organizzati e persistenti nella notte fra lunedì e martedì mattina. Le cumulate attese saranno elevate, con venti meridionali fra moderati e forti lunedì, forti martedì”, comunica Arpal.

“Domani ovviamente verranno effettuate nuove valutazioni per definire meglio lo scenario su martedì, che sarà giornata di marcato maltempo: seguire gli aggiornamenti che potranno interessare anche la serata di lunedì, martedì e la fase finale di mercoledì”, conclude Arpal.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

Nelle immagini la cartina con le zone coinvolte nell’allerta e la scansione oraria.

