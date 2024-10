Allerta Meteo Liguria, a La Spezia scuole chiuse anche domani

MeteoWeb

In considerazione del fatto che l’allerta meteo arancione idrologica per temporali che è il livello massimo per questo tipo di allerta, e di allerta arancione idrologica/idraulica per piogge diffuse, emanate dal servizio di protezione civile della Regione Liguria, sono estese anche per la giornata del 18 ottobre 2024 e comportano uno stato di allertamento che coinvolge l’intero territorio provinciale con modalità diverse, “ritenuto necessario ridurre il rischio anche in itinere per gli studenti delle istituzioni scolastiche, in particolare per i soggetti pendolari” il presidente della Provincia della Spezia ha decretato l’estensione della sospensione delle lezioni in presenza per le istituzioni scolastiche secondarie superiori della Provincia della Spezia anche nella giornata di venerdì 18 ottobre 2024 fino alle ore 16.

Lo stato di allerta arancione sarà valido fino alle ore 8, per temporali e piogge diffuse, interessando solo i bacini piccoli e medi, e fino alle ore 14 solo sui bacini grandi, questo coinvolgendo la prevalente estensione territoriale della provincia nonché della popolazione provinciale, quindi coinvolgendo una popolazione scolastica vincolata a spostamenti attraverso aree del territorio provinciale sottoposte a regime di allerta arancione sino alle ore 14.

