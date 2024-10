Allerta Meteo, forte maltempo sull’Italia: nuovo allarme di PRETEMP

MeteoWeb

Le autorità competenti hanno già lanciato una pesante allerta meteo per “fenomeni intensi” relativamente al maltempo che nelle prossime ore si intensificherà sull’Italia, dopo i primi fenomeni piovosi e temporaleschi già intensi delle scorse ore. In serata è arrivato anche il bollettino di PRETEMP, gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano.

“Valida dalle ore 00:00 alle 24:00 UTC di giovedì 03 ottobre 2024

TESTO BREVE

Una profonda saccatura in quota di origine nord-atlantica, nella sua evoluzione verso ESE tenderà ad andare in cut-off all’altezza del nord Italia, associata all’ingresso di una massa d’aria piuttosto fredda (-18/-19°C sul livello isobarico di 500 hPa). Ad essa sarà associato un minimo depressionario al suolo che dall’Isola d’Elba si porterà entro la notte sul medio e alto Adriatico collegato con un attivo sistema frontale in fase di occlusione. Emesso un livello 2 per piogge molto consistenti tra alto Adriatico, Friuli orientale, Slovenia e Croazia, mentre un livello 0 varrà per trombe marine sulle coste delle medesime aree. Un livello 1 varrà per gli stessi parametri sul restante nord-est, in particolare sui settori orientali. Un secondo livello 2 è stato attribuito a bassa Toscana, Umbria, Lazio e Marche per piogge intense localizzate, mentre un livello 1 si stima per grandine di piccole o medie dimensioni, raffiche di vento e fenomeni vorticosi sulla costa. Sulle restanti aree tirreniche, Corsica e Sardegna settentrionale si attribuisce un livello 1 per le precipitazioni consistenti e un livello 0 sui restanti parametri.

DISCUSSIONE

Livello 2 Sud Toscana, Umbria, Lazio e Marche

In concomitanza al transito dell’acuta saccatura in quota e contestualmente all’evoluzione del minimo barico al suolo, si avrà anche la formazione di un esteso boundary di convergenza al suolo tra venti meridionali e flussi nord-occidentali al seguito del ramo freddo della depressione. Lungo tale linea i valori di CAPE non saliranno oltre 1000 J/kg, ma sopra i 250 nel layer 0-3 km mentre il CIN sarà quasi nullo. Potranno pertanto innescarsi celle temporalesche in ambiente con moderato (DLS 15-20 m/s), che organizzarsi in sistemi a multicella (in particolare QLCS di tipo frontale) e isolate supercelle, queste ultime supportate da 0-3km SRH anche oltre i 300 m2/s2, specie sul Lazio. La linea di convergenza transiterà poi verso est-sudest, seguendo il movimento del cavo d’onda in quota. Un livello 2 è stato quindi emesso per nubifragi (PWAT di 40-45 mm), grandine di piccole o medie dimensioni, raffiche di vento e fenomeni vorticosi sulle coste. Le precipitazioni potranno trovare supporto nel lifting orografico estendendo gli elevati accumuli alla parte appenninica e fino alle Marche quando il minimo al suolo, evolvendo verso nord-est, attiverà un boundary di basso livello tra flussi da ESE e da NE. I fenomeni vorticosi potranno essere favoriti da odografi relativamente stirati e ricurvi nei bassi strati, in particolare tra mattino e primo pomeriggio, trovando sufficienti 0-1km SRH (>100 m2/s2) e LLS in concomitanza con i valori più elevati di 0-3 km CAPE e saranno più probabili in caso di innesco di supercelle. Un livello 1 per gli stessi fattori di pericolosità varrà per la Campania, dove peraltro i valori di shear appaiono superiori.

Fenomeni di intensità minore saranno possibili nel rimanente livello 1 per l’Italia centrale e area tirrenica e saranno legati a precipitazioni localmente abbondanti e forti raffiche di vento, anche sinottiche senza escludere qualche isolata grandinata.

Livello 2 Nord-Est, Slovenia, Croazia

Nel corso del pomeriggio e in serata la risalita del minimo barico al suolo, coincidente con la chiusura del cut-off in quota, porterà un ramo frontale occluso a salire verso nord-nord-est, caratterizzato dalla confluenza di flussi caldi e umidi da SE con correnti fredde da NE, il cui boundary evolverà fino all’alto Adriatico impattando maggiormente le coste e l’entroterra balcaniche. La suddetta evoluzione incrementerà il CAPE 0-3 km a partire dal comparto marittimo e in estensione alle aree costiere, mentre al sopraggiungere del ramo frontale aumenteranno rapidamente DLS 0-6 km e LLS 0-1 km. Notevoli i valori previsti di SRH 0-3 km (800 m2/s2) e di SRH 0-1 km (>500 m2/s2) che possono giustificare un livello 2 per piogge abbondanti e fenomeni vorticosi lungo le coste. In merito alle precipitazioni il livello 2 è stato considerato anche per la componente orografica, in particolare per le aree balcaniche. La probabile presenza di nubi anche stratiformi e prevalenza di cielo coperto oltre al CAPE molto ridotto in terraferma, saranno fattori limitanti, al punto che si ipotizzano forti e frequenti rovesci ma scarsa attività elettrica con profili verticali assai umidi fino alla medio-alta troposfera. In ogni caso, il rischio di fenomeni vorticosi si ritiene ugualmente da considerare. Non si possono escludere temporali sparsi nella prima fase del peggioramento (mattinata) sulla Pianura Padana a nord del Po lungo un possibile boundary tra flussi da NE e la circolazione interna allo strato limite immediatamente più a Sud. Sulle restanti aree del Nord-Est a livello 1 valgono le considerazioni di cui sopra ma con ambienti complessivamente meno dinamici ma sufficienti a provocare precipitazioni anche abbondanti e locali fenomeni vorticosi sulle coste.

Emessa mercoledì 02 ottobre 2024 alle ore 19:00 UTC

Previsore: RANDI“

