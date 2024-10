Allerta Meteo, mappe ECMWF da sogno per il Sud: freddo e neve nel weekend 9-10 Novembre!

MeteoWeb

Importanti novità a lungo termine dai modelli meteo, in modo particolare dal centro di calcolo europeo di ECMWF. L’ultimo aggiornamento delle carte per i prossimi giorni, infatti, prospetta uno scenario estremo sull’Italia meridionale che già nel weekend 9-10 novembre potrebbe essere investita da un’intensa ondata di freddo e neve proveniente dai Balcani e dall’Europa orientale. Ovviamente si tratta di uno scenario a lungo termine, da prendere ancora con le pinze in quanto è ad oltre una settimana di distanza, quindi siamo ai limiti della Fanta-meteorologia. Però…

Però sono tanti gli elementi che lasciano immaginare un ribaltone freddo a Novembre, almeno per l’Italia orientale e Adriatica. Ne parliamo da settimane perchè lo scenario a lungo termine è ampiamente fotografato dai modelli in modo ormai persistente e continuativo. Nel video di seguito la tendenza sinottica dei prossimi dieci giorni in cui si evince proprio l’evoluzione che porterebbe all’arrivo del freddo da est:

Ovviamente quest’evoluzione è soggetta – nella migliore delle ipotesi – ad aggiornamenti previsionali nei prossimi runs modellistici. E’ infatti probabile che ci siano aggiustamenti sull’entità del freddo in arrivo e sulla traiettoria dell’ondata orientale, così come potrebbe anche esserci un ribaltone di segno opposto. In tal senso, infatti, è doveroso precisare che non c’è accordo tra i modelli rispetto a questo scenario. Il centro meteo statunitense GFS, di recente già superiore al rivale europeo, è infatti di tutt’altro avviso: il freddo si metterà in modo a Nord, ma rimarrà confinato più a est tra Balcani e Turchia, senza raggiungere l’Italia ancora nella terra di mezzo tra un possente Anticiclone Mittel-Europeo e nuove falle bariche Mediterranee foriere di forte maltempo al Sud.

In ogni caso, lo scenario è interessante e per novembre qualcosa di grosso bolle in pentola. Ne parleremo nei prossimi aggiornamenti meteo di MeteoWeb: continuate a seguirci!

