Allerta Meteo: al via nuovo peggioramento, “oggi attenzione al Nord”

Allerta meteo per una saccatura di origine atlantica: in considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, il bollettino

Nella giornata di oggi, lunedì 7 ottobre, “il passaggio di un’onda mobile di matrice subtropicale sarà garanzia di tempo stabile e in prevalenza soleggiato sulle regioni centro-meridionali e sulla Romagna, dove si avrà anche un rialzo delle temperature. Una saccatura di origine atlantica si approfondirà invece sull’Europa occidentale, esponendo i settori settentrionali del dominio di previsione a flussi umidi sud-occidentali. L’avvezione calda e umida nei bassi strati sul Mediterraneo centro-occidentale causerà un aumento di instabilità potenziale in condizioni cinematiche favorevoli allo sviluppo di convezione anche organizzata tra Mar di Corsica e Golfo Ligure che verrà avvettata su terra dal flusso sinottico da SW,” sottolinea il bollettino PRETEMP.

“Un livello di pericolosità 1 principalmente per temporali forti con piogge intense localizzate sarà valido per Liguria, Alta Toscana e mari adiacenti“. Un livello di pericolosità 0 “viene emesso su basso Piemonte, pavese, Emilia e Corsica per piogge generalmente non forti (cumulate < 50 mm/3h) e associate a qualche isolata fulminazione“.

Focus sull’area livello 1

“La convergenza di flussi umidi da sud-ovest, da sud-est e più freschi da nord favorirà convezione tra Mar di Corsica e Golfo Ligure nella prima parte della giornata inizialmente in presenza di poca instabilità potenziale ma con MLCAPE in aumento sino a 400-500 J/kg durante la giornata grazie all’avvezione calda e umida nei bassi strati,” spiega PRETEMP nel bollettino. “Dal pomeriggio convezione anche organizzata in cluster di multicelle inizierà a interessare la Liguria e l’Alta Toscana, in estensione alla Pianura Padana centro-occidentale, dove i fenomeni saranno meno intensi a causa dello sbarramento appenninico“.

Un livello di pericolosità 1 “sarà valido per la Liguria, dove profili saturi con PWAT > 40 mm saranno associati a piogge intense concentrate, talvolta persistenti lungo la linea di convergenza. Bassa sarà la probabilità di trombe marine: anche se la SREH potrà superare i 250 m2/s2, i valori di CAPE 0-3 km saranno inferiori a 100 J/kg,” conclude PRETEMP.

