Allerta Meteo: oltre 100 mm in 24 ore, allagamenti e frane in arrivo tra Liguria e Toscana

MeteoWeb

Il bacino del Mediterraneo si trova attualmente sotto l’influenza di un promontorio di alta pressione nordafricano, che sta garantendo condizioni di bel tempo e temperature elevate, soprattutto al Sud Italia e in Sardegna. Anche le regioni centrali stanno godendo di un contesto climatico stabile e gradevole, ma questa situazione è destinata a cambiare in modo significativo nei prossimi giorni. A partire da mercoledì 16 ottobre, una profonda saccatura proveniente dall’Atlantico, associata a una vasta circolazione ciclonica sul Nord Europa, si sposterà dalla Penisola Iberica verso le Baleari, avvicinandosi sempre più alla Sardegna.

Questo porterà a un peggioramento graduale delle condizioni atmosferiche, inizialmente sulle regioni del Nordovest, dove si registreranno le prime piogge. Successivamente, nel corso del pomeriggio e della serata, il maltempo si estenderà al resto del Nord Italia e a parte del Centro.

Il peggioramento sarà più marcato nella giornata di giovedì 17 ottobre, quando la saccatura si avvicinerà ulteriormente, portando piogge diffuse e temporali, in particolare su Liguria e alta Toscana. Le previsioni indicano che queste aree potrebbero vedere accumuli di pioggia superiori ai 100 mm in meno di 24 ore, con un rischio elevato di allagamenti e dissesti idrogeologici. In Liguria, il savonese e il genovesato saranno le zone più colpite, mentre in Toscana, le province di Pisa, Livorno, Lucca e Viareggio potrebbero subire precipitazioni particolarmente intense.

Negli ultimi anni, Liguria e Toscana sono state frequentemente colpite da episodi di maltempo estremi. Queste due regioni, caratterizzate da un territorio variegato, che va dalle coste alle aree montuose, sono particolarmente vulnerabili a piogge intense, alluvioni e frane. I cambiamenti climatici globali stanno accentuando la frequenza e l’intensità di fenomeni meteorologici estremi, mettendo a dura prova le infrastrutture locali e la sicurezza degli abitanti.

Si prevedono dunque due giornate critiche per il Nord e parte del Centro Italia, con piogge intense e temporali che potrebbero causare disagi e danni. L’avvicinamento della saccatura rappresenta un cambiamento drastico rispetto al clima attuale, e si consiglia di prestare attenzione agli aggiornamenti meteorologici.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.