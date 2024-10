Allerta Meteo Toscana: chiusi impianti sportivi e scuole serali a Carrara

MeteoWeb

In seguito all’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico idraulico reticolo minore e temporali forti in vigore in Toscana fino alle 7 di domani, venerdì 18 ottobre, il sindaco di Carrara Serena Arrighi ha firmato una ordinanza in cui si dispone su tutto il territorio comunale, a partire dalle 21 di oggi e fino alle 7 di domani e comunque fino a cessata o ridotta allerta meteo, la sospensione dell’attività didattica serale nelle scuole di ogni ordine e grado e la chiusura degli impianti sportivi pubblici cittadini.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.