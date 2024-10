Allerta Meteo: tre ondate di maltempo colpiranno Nord e Centro Italia. Sud risparmiato

MeteoWeb

La settimana che ci attende sarà contrassegnata dall’arrivo di numerose perturbazioni che porteranno condizioni atmosferiche instabili su molte regioni italiane. Siamo immersi in un tipico scenario autunnale, caratterizzato da forti ondate di maltempo seguite da brevi intervalli di calma. Questa tendenza è destinata a proseguire nella prossima settimana, con l’arrivo di almeno tre nuove perturbazioni che influenzeranno pesantemente il quadro meteorologico. Martedì 8 ottobre segnerà l’inizio di questo periodo di maltempo: una prima perturbazione atlantica colpirà le regioni del Nordovest e le coste settentrionali della Toscana, provocando piogge diffuse e possibili temporali già dalle prime ore del giorno.

Nel corso della giornata, la perturbazione si estenderà, colpendo severamente le aree del Nord e del Centro Italia. Tra le zone più a rischio si trovano la Liguria, soprattutto la parte di Centro-Levante, l’alta Lombardia e il Triveneto settentrionale, con accumuli di pioggia significativi.

Anche il Centro Italia subirà un impatto rilevante, con la Toscana, l’Umbria e il Lazio particolarmente esposti a fenomeni intensi, capaci di provocare disagi anche nella città di Roma. L’Emilia Romagna, le Marche e la Campania, pur con piogge meno insistenti, non resteranno esenti dal maltempo. Inoltre, un forte vento di Scirocco soffierà sul Sud e sul Centro, determinando un notevole aumento delle temperature, avvertibile specialmente nelle regioni meridionali.

Il maltempo non si fermerà qui: una seconda perturbazione si abbatterà sull’Italia giovedì 10 ottobre, investendo in particolar modo il Nord, con fenomeni intensi sulle zone alpine, prealpine e la Liguria. Anche le regioni centrali, inclusa la Toscana, l’Umbria e il Lazio, vedranno un ritorno di temporali.

Venerdì 11 ottobre potrebbe essere una giornata di relativa tranquillità, prima dell’arrivo di una terza perturbazione attesa per l’inizio del weekend, che interesserà principalmente il Nordovest. Le previsioni indicano che la distribuzione delle piogge sarà molto disomogenea, con le regioni meridionali e l’Adriatico che riceveranno accumuli minori, mentre il Nord e il Centro rimarranno sotto osservazione per fenomeni più intensi.

