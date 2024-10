Allerta Meteo Veneto: stop a campionati regionali e provinciali di calcio

MeteoWeb

L’allerta meteo arancione in Veneto porta allo stop del calcio, come già deciso in Emilia Romagna. La FIGC del Veneto ha comunicato la sospensione di tutti i campionati regionali, provinciali e distrettuali per il weekend fino a domenica mattina compresa. Quindi tutte le partite di calcio giovanile e dilettantistico previste per domani, sabato, e per domenica mattina non si giocheranno, mentre saranno regolarmente disputate quelle in programma domenica pomeriggio. ”Tutte le richieste di anticipo vengono annullate e le gare previste saranno rinviate a data da definire. Ogni altra decisione sarà eventualmente comunicata nella giornata di domani, sabato 19 ottobre 2024”, si legge nel comunicato.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

