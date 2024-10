Alluvione lampo a Ischia, il sindaco: “viviamo con il cuore in gola”

MeteoWeb

“La situazione è diciamo tranquilla, non ci sono stati danni, ma noi dopo i noti accadimenti viviamo con il cuore in gola ogni acquazzone, tempesta d’acqua, ma è altrettanto evidente che il cambiamento climatico esiste e gli impianti di manutenzione realizzati negli anni ’50 non possono certo reggere, dobbiamo conviverci con questi eventi“: è quanto ha dichiarato all’Adnkronos il sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale, riferendosi al violento nubifragio che ieri ha colpito l’isola di Ischia, dove quasi 2 anni fa, a fine novembre, un’alluvione ha causato diverse vittime.

“I lavori di manutenzione del territorio sono in corso,” ha dichiarato il primo cittadino. “Tra l’altro con la pulizia degli alvei c’è situazione più pericolosa perché la massa d’acqua che arriva a valle è più forte non trovando ostacoli, in ogni caso si deve continuare con la pulizia delle briglie. Va assolutamente applicato il piano redatto dal Commissario straordinario, Giovanni Legnini, approvato dal governo, così da poter spalmare le spese in diversi esercizi finanziari, così da completare i lavori previsti”.

Il sindaco si riferisce allo stato d’emergenza dichiarato il 27 novembre 2022 con delibera del Consiglio dei Ministri, che scade il 27 novembre 2024. “La proroga al Commissario Legnini non è una questione politica,” spiega il sindaco di Lacco Ameno, “il suo piano è la speranza per Ischia, le opere progettate sono eseguite con professionalità e puntualità, il suo piano indica esattamente cosa ha bisogno il territorio ed entro quanto tempo saranno eseguiti i lavori, le prime risorse sono state giustamente destinate a Casamicciola, dove ci sono stati diversi morti per l’alluvione, ma non va dimenticato che i comuni ischitani sono adiacenti“.

