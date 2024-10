Alluvione Spagna, bufera sul Governatore di Valencia: allerta con 13 ore di ritardo

MeteoWeb

Mentre si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime dell’alluvione in Spagna, scoppia la polemica politica sulla gestione dell’emergenza. In particolare, nel mirino è finito il Presidente della regione di Valencia, il popolare Carlos Mazón, accusato di aver sottovalutato la portata dell’alluvione per tutta la giornata. Al centro della polemica, infatti, ci sono i ritardi dell’amministrazione nel comunicare alla popolazione cosa fare per mettersi in salvo.

Un primo allarme ‘rosso’ è stato lanciato ieri alle 7 da parte dell’agenzia meteorologica nazionale (Aemet). Ma solo 13 ore dopo, esattamente alle 20:03, quando tutta la zona era già travolta dell’inondazione, è arrivata sui cellulari dei residenti l’invito urgente della Protezione Civile a non muoversi in tutta la provincia.

Ma l’allerta meteo era già chiarissima dal mattino: il primo messaggio meteo parlava di un rischio meteorologico estremo con “fenomeni non abituali di intensità eccezionale e un rischio molto alto per la popolazione”. Ma questi avvertimenti sono stati del tutto ignorati. In quel momento, Monzon era a una iniziativa di promozione turistica. La sua prima reazione è stata quella di invitare sui social alla prudenza sulle strade. Quindi ha detto di essere convinto che i temporali sarebbero calati di intensità nel pomeriggio.

Invece la pioggia continuava a scendere abbondantissima, tanto che alle 11:50, ad esempio, l’Università di Valencia mandava un messaggio ai suoi dipendenti invitandoli a restare a casa, come misura precauzionale. Alle 12 le prime segnalazioni delle esondazioni a Barxeta, a Ribera Alta, di fiumi come il Magro e Jucar. Poi dalle 16 è scattato il panico: i centralini del 112, il servizio di emergenza, hanno cominciato a ricevere sempre più richieste di aiuto, da chi si trovava isolato per strada, chi nelle case alluvionate, chi nelle residenze per anziani.

Ma Monzon è sotto accusa non solo per i ritardi di ieri. Tanti in queste ore gli stanno rinfacciando la decisione di eliminare, appena 4 mesi dopo la sua elezione, l’Unità di emergenza valenziana, uno strumento di risposta e di soccorso rapido in caso di catastrofe.

