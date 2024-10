Alluvione Spagna, una famiglia spezzata: moglie e figlia inghiottite dalla furia del fiume, il racconto disperato 

MeteoWeb

Il fiume impazzito ha sorpreso Antonio Tarazona, la moglie Lourdes María García e la figlia di pochi mesi Angeline mentre erano in auto a Paiporta (Valencia), l’epicentro della devastante alluvione che ha colpito la Spagna nelle ultime ore. Nel giro di pochi istanti, il mezzo è stato travolto dall’acqua. Antonio ha cercato di scendere e mettersi in salvo insieme alla famiglia, ma è stato trascinato via. E, già da una distanza impossibile da coprire, ha dovuto assistere alla tragedia peggiore. “Lourdes e la bimba sono rimaste nella macchina. Sembrava stabile, ma poi la corrente ha iniziato a portarsela via e l’ultima cosa che ho visto è stato come chiedevano aiuto dal tettuccio”, ha raccontato l’uomo, 59 anni, a El País.

Ieri sera, a circa 24 ore dalla scomparsa della moglie e della figlia, gli è stato notificato il ritrovamento dei loro corpi. La storia di questa famiglia era già circolata sui media nelle ore precedenti alla conferma della morte di Lourdes (34 anni) e Angeline, mentre Antonio le cercava disperatamente. Ma non c’è stato nulla da fare. “Non ho potuto fare nulla per salvarle”, si disperava l’uomo dopo aver avuto conferma del loro decesso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.