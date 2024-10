Alluvioni Spagna, sindaco di Alfafar: “ci hanno dimenticato, abbiamo i cadaveri in casa”

MeteoWeb

Immagini e testimonianze drammatiche arrivano dall’area di Valencia, la più colpita dalle devastanti alluvioni che hanno travolto il Sud e l’Est della Spagna. Juan Ramón Adsuara, sindaco della località di Alfafar, nella regione di Valencia, ha criticato la mancanza di aiuto da parte della Comunità Valenciana e ha affermato che ci sono vicini che “vivono con cadaveri in casa“. “Ci hanno dimenticato. Non vediamo un camion dei pompieri da giorni“, ha detto in un’intervista all’emittente A Punt.

“Non abbiamo la Guardia Civil. Ci stiamo organizzando, ma stiamo finendo tutto”, ha aggiunto. Il sindaco ha insistito sul fatto che non è arrivato nessun veicolo di nessuna forza di sicurezza statale, sostenendo di poter contare solo sulla Polizia locale e una pattuglia della Polizia regionale. “Non abbiamo nient’altro. Stiamo vivendo una situazione estrema“, ha concluso.

