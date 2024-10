Valencia stravolta dall’alluvione: i satelliti immortalano il disastro dallo spazio

MeteoWeb

La Spagna sta subendo la peggiore alluvione degli ultimi decenni dopo che piogge torrenziali hanno colpito la provincia orientale di Valencia e non solo. Il bilancio delle vittime sta aumentando sempre più drammaticamente e ci sono ancora tanti dispersi. In risposta, è stato attivato il Copernicus Emergency Rapid Mapping Service per fornire immagini satellitari che possano supportare gli sforzi di soccorso e recupero.

Queste immagini del satellite statunitense Landsat-8, invece, illustrano vividamente la portata del disastro, con immagini dell’8 e del 30 ottobre che mostrano la drammatica trasformazione del paesaggio dopo la violenta alluvione.

Secondo l’agenzia meteorologica nazionale spagnola, Aemet, il 29 ottobre Valencia ha ricevuto la pioggia di un anno in sole otto ore. Questo diluvio ha causato devastanti inondazioni improvvise, trasformando le strade in fiumi, distruggendo case, spazzando via veicoli e spezzando la vita di almeno 158 persone, secondo gli ultimi aggiornamenti comunicati finora.

