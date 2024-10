Alluvione Toscana: a Castelfiorentino ancora 13 sfollati

MeteoWeb

A cinque giorni dall’esondazione dell’Elsa che ha provocato l’alluvione di alcune aree di Castelfiorentino (Firenze), sono ancora 13 le persone rimaste fuori casa rispetto alle 62 evacuate in base ai dati ufficiali del Comune. In tutto sarebbero 120 i numeri civici colpiti dall’alluvione, fra cui circa 30 di attività economiche che hanno subito danni.

L’Amministrazione comunale – riporta una nota – avrebbe già impegnato “migliaia di euro per far fronte a spese di somma urgenza necessarie a ripristinare la viabilità delle aree colpite, gestire l’accoglienza” degli sfollati “e lo smaltimento dei rifiuti”. Il bilancio dei danni è ancora in corso, e verrà consegnato al Dipartimento di Protezione Civile nazionale per l’attivazione dello stato di emergenza nazionale.

