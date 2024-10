Alluvioni in Spagna, le immagini del raro tornado a Valencia | VIDEO

MeteoWeb

La Spagna è stata colpita da un’alluvione devastante che ha trasformato le strade in fiumi, spazzato via abitazioni, bloccato i trasporti e causato la morte di almeno 95 persone, in quella che è stata descritta come la peggiore catastrofe naturale nel Paese da decenni.

Le intense piogge iniziate martedì e proseguite fino a mercoledì hanno provocato allagamenti nel Sud e nell’Est del Paese, da Malaga fino a Valencia. In quest’ultima città si è verificato un raro tornado che ha causato danni eccezionali. Le autorità hanno impiegato elicotteri per salvare i residenti intrappolati nelle loro case e gommoni per soccorrere automobilisti bloccati sui tetti delle proprie vetture.

La regione di Valencia ha subito le conseguenze più gravi, con 92 vittime confermate solo mercoledì. I soccorsi, coordinati dal governo spagnolo e supportati da oltre 1.100 soldati, hanno dovuto affrontare enormi difficoltà, tra cui interruzioni elettriche e linee ferroviarie danneggiate.

Il Presidente della regione valenciana, Carlos Mazón, ha invitato la popolazione a evitare spostamenti, mentre il governo ha dichiarato tre giorni di lutto. La Spagna, già provata dalla siccità, si trova ora ad affrontare un’ondata di maltempo senza precedenti, che ricorda eventi catastrofici avvenuti recentemente in Europa.

