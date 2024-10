ASI: “verso un’edizione da record del Congresso Internazionale di Astronautica”

MeteoWeb

È un’edizione da record quella del Congresso Internazionale di Astronautica (IAC) che sta per aprirsi a Milano. Parola di Teodoro Valente, Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Quest’ultima è fra gli organizzatori dell’evento con la Federazione Astronautica Internazionale (IAF), l’Associazione italiana per l’Aeronautica e l’Astronautica (AIDAA) e Leonardo.

“Oramai ci siamo, le porte si stanno aprendo su questa edizione dello IAC24 e con orgoglio posso dire che si tratta di una edizione da record, la più grande di sempre. I numeri che la contraddistinguono – osserva Valente – ci mostrano una partecipazione a diversi livelli e una notorietà assoluta rispetto alle precedenti”. Un risultato, prosegue, che si deve al lavoro fatto nei “due anni di preparazione del congresso” durante i quali “il lavoro congiunto con IAF, AIDAA e Leonardo è stato eccellente”. Per Valente, lo IAC24 si annuncia come “un momento fondamentale di interscambio e di conoscenza, con tanti rappresentanti di Paesi vicini e lontani con i quali rafforzare o tessere nuove relazioni”.

Global Space Leaders Summit

Il Presidente dell’ASI osserva inoltre che per la prima volta nella storia dello IAC “sarà organizzato un Global Space Leaders Summit con la presenza di più di 60 Capi agenzia e leader provenienti dai 5 continenti. Siamo molto contenti e lo siamo ancora di più perché molti di loro provengono dai Paesi emergenti, in particolare da Africa e America Latina”. Rileva infine che “l’ASI, in collaborazione con il Ministero dell’Università e la Ricerca e con Ice Agenzia, ha facilitato la partecipazione di numerosi di loro, ritenendo decisivo lo sviluppo e la fattiva collaborazione diplomatica il più ampia possibile. A livello internazionale c’è la cooperazione che rimane, comunque, sempre un’ambizione e una sfida per tutti”.

