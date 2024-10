Buongiorno e Buona Festa di Halloween: ecco tante IMMAGINI originali

MeteoWeb

Buongiorno e Buona Festa di Halloween 2024! È quindi finalmente arrivata la tanto attesa celebrazione, unica nel suo genere, che coinvolge persone di tutte le età, creando un’atmosfera di mistero e divertimento. Ogni anno, il 31 ottobre, le strade si trasformano in un palcoscenico di maschere, costumi spaventosi e decorazioni inquietanti che richiamano le tradizioni di questa antica festività. I bambini, entusiasti, si preparano per il tradizionale “dolcetto o scherzetto”, bussando alle porte dei vicini per raccogliere caramelle e dolciumi, mentre gli adulti si uniscono ai festeggiamenti organizzando feste a tema e giochi che rendono la notte ancora più indimenticabile.

Halloween non è solo un momento per sfoggiare costumi creativi, ma anche un’occasione per riunirsi con amici e familiari, condividere storie spaventose e gustare prelibatezze autunnali. Questa festa rappresenta una straordinaria combinazione di tradizione, divertimento e un pizzico di brivido, rendendo ogni anno l’attesa ancora più emozionante.

Buongiorno e Buona Festa di Halloween 2024: tante immagini originali

Data la diffusione della ricorrenza anche in Italia, proponiamo in alto, nella gallery, una serie di immagini da condividere per augurale Buongiorno e Buona Festa di Halloween 2024!

La celebrazione

Halloween è una festività di origine celtica celebrata la notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre: nel XX secolo ha assunto negli Stati Uniti le forme macabre e commerciali ormai ben note, che col tempo si sono diffuse anche in altri Paesi del mondo, tra cui anche l’Italia. Le manifestazioni sono varie: si passa dalle sfilate in costume ai giochi dei bambini, che girano di casa in casa recitando la formula del trick-or-treat (dolcetto o scherzetto).

La festa di Halloween è caratterizzata da una ricca simbologia legata alla morte, all’occulto e al mistero, rappresentata in particolare dalla celebre zucca intagliata con una faccia sorridente o, più spesso, spaventosa, illuminata dall’interno da una candela. Questo simbolo iconico, noto come Jack-o’-lantern, ha origini antiche e richiama leggende e storie popolari legate a spiriti erranti e creature misteriose. La zucca illuminata non solo rappresenta l’essenza di Halloween, ma contribuisce anche a creare un’atmosfera suggestiva e affascinante.

