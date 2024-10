Cambiamenti climatici e violenza sulle donne: uno studio evidenzia un legame preoccupante

MeteoWeb

I cambiamenti climatici potrebbero portare a un aumento della violenza domestica contro le donne, secondo uno studio condotto dalla University College di Londra e pubblicato sulla rivista Plos Climate. La ricerca ha esaminato i dati relativi a eventi climatici estremi, come cicloni, tempeste, frane e alluvioni, rivelando un incremento della violenza domestica nei due anni successivi a tali eventi.

Gli studiosi hanno raccolto dati sulla violenza da parte del partner attraverso 363 sondaggi realizzati in 156 paesi tra il 1993 e il 2019. La violenza domestica è stata definita nello studio come “qualsiasi violenza fisica e/o sessuale” perpetrata da un partner. Parallelamente, i ricercatori hanno analizzato eventi climatici significativi avvenuti tra il 1920 e il 2022 in 190 paesi, confrontandoli con i tassi di violenza domestica.

Cambiamenti climatici e violenza sulle donne

Dai risultati emerge un legame evidente tra alcune tipologie di shock climatici e un aumento della violenza da parte del partner. In particolare, eventi come tempeste, frane e alluvioni hanno mostrato una connessione significativa con la violenza domestica, mentre altre calamità come terremoti e incendi non hanno evidenziato una relazione altrettanto chiara.

Secondo lo studio, il livello economico di un paese sembra influenzare la probabilità che si verifichi violenza: “i paesi con un PIL più elevato avevano tassi più bassi di violenza da parte del partner“. Tuttavia, anche nei paesi più ricchi, gli effetti dei cambiamenti climatici possono mettere a dura prova la stabilità familiare e i servizi sociali.

“Le prove esistenti hanno rilevato che quando una donna vive un evento climatico, è più probabile che diventi vittima di violenza“, spiega Jenevieve Mannell, autrice principale dello studio e ricercatrice presso l’UCL Institute for Global Health. “Alcune prove dimostrano che calore e umidità aumentano i comportamenti aggressivi, inclusa la violenza“, continua Mannell, sottolineando come i disastri climatici acuiscano lo stress e l’insicurezza alimentare, creando un terreno fertile per un aumento della violenza domestica.

Oltre a peggiorare la situazione all’interno delle famiglie, gli eventi climatici estremi riducono l’efficacia dei servizi di supporto sociale. “I disastri legati al clima aumentano lo stress e l’insicurezza alimentare nelle famiglie in modi che possono portare a un aumento della violenza. Inoltre, riducono i servizi sociali spesso disponibili per affrontare la violenza da parte del partner, come la polizia e la società civile, i cui sforzi sono inevitabilmente dirottati sul disastro climatico“, osserva Mannell.

Alla luce di questi risultati, la ricercatrice conclude che “gli sforzi di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico possano e debbano svolgere un ruolo importante nel ridurre la violenza contro le donne“.

