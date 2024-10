Casi di batteri carnivori in aumento in Florida: effetto degli uragani Helene e Milton

MeteoWeb

Le autorità sanitarie avevano avvertito: il passaggio dei devastanti uragani Helene e Milton porterà anche problemi di natura sanitaria in Florida, oltre a vittime e distruzione. La Florida, infatti, ha registrato un recente aumento di casi confermati di batteri carnivori dopo Helene e Milton, secondo i dati del Dipartimento sanitario statale. Le contee di Hillsborough e Pinellas nell’area di Tampa Bay, che sono state inondate da piogge torrenziali e da un devastante innalzamento di marea, hanno registrato il più grande aumento di batteri Vibrio vulnificus, comunemente presenti nelle calde acque costiere, ma i cui livelli di concentrazione possono aumentare con forti piogge o inondazioni.

Prima che l’uragano Helene toccasse terra il 26 settembre, non erano stati segnalati casi nella contea di Pinellas e solo uno nella contea di Hillsborough. Ora, Pinellas ha 13 casi confermati e ce ne sono 7 a Hillsborough.

La Florida ha avuto sei casi confermati di Vibrio vulnificus a settembre prima dell’arrivo dell’uragano Helene, ma il numero è salito a 24 entro la fine del mese. Ci sono stati 38 casi confermati da quando gli uragani hanno colpito, portando il totale a 76 quest’anno.

I rischi dei batteri Vibrio vulnificus

Le persone possono essere infettate da Vibrio vulnificus ingerendo o esponendo ferite aperte ad acqua contaminata o mangiando frutti di mare cucinati in modo improprio. Le persone con un sistema immunitario compromesso, malattie del fegato o ferite aperte sono a più alto rischio di infezione da Vibrio vulnificus.

Dei 150-200 casi di Vibrio vulnificus segnalati ai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie ogni anno, circa una persona su cinque muore a causa dell’infezione, a volte entro uno o due giorni dalla malattia.

Il Dipartimento della salute della Florida ha rilasciato una dichiarazione la scorsa settimana, prima del landfall di Milton, esortando i residenti a rimanere vigili ed evitare le acque alluvionali dove i batteri Vibrio possono moltiplicarsi rapidamente.

L’agenzia raccomanda alle persone di evitare di nuotare o camminare in acque alluvionali. Se qualcuno deve entrare in contatto con acqua potenzialmente contaminata, dovrebbe coprire eventuali ferite con una benda impermeabile e lavarsi accuratamente dopo.

Non è la prima volta che un uragano causa un picco di infezioni da Vibrio vulnificus in Florida. Dopo l’uragano Ian nel 2022, ci sono stati 29 nuovi casi, portando il totale dello stato a 65 in ottobre, come riportato in precedenza dalla CNN.

