Le celle solari indoor per massimizzare l’energia luminosa: le novità per telefoni cellulari, torce e altri dispositivi

Scienziati della Kaunas University of Technology (KTU) hanno sintetizzato materiali che possono migliorare il funzionamento di celle fotovoltaiche, capaci di generare elettricità anche in condizioni di scarsa illuminazione. Con il rapido sviluppo delle tecnologie IoT (Internet of Things), il mercato delle celle fotovoltaiche per uso indoor si è notevolmente ampliato.

“Le celle fotovoltaiche in perovskite per uso indoor possono essere integrate in telefoni cellulari, torce tascabili e altri dispositivi elettronici e possono generare elettricità sotto la luce artificiale”, ha affermato Asta Dabuliene, ricercatore senior presso il gruppo di ricerca Chemistry of Materials all’università di Kaunas.

