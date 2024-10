La cometa Tsuchinshan-ATLAS fotografata da un aereo nel cielo notturno dell’Uzbekistan | FOTO

MeteoWeb

Poco più di una settimana fa, il cielo notturno dell’Uzbekistan ha ospitato uno spettacolo raro: l’uscita della cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) dal sistema solare interno. Il fotografo Christiaan van Heijst ha immortalato il momento in cui il nostro “visitatore cosmico” ha fatto il suo passaggio più vicino alla Terra, a una distanza di circa 71 milioni di chilometri (44 milioni di miglia), ovvero circa 180 volte la distanza che ci separa dalla Luna, da un punto di vista davvero privilegiato: la cabina di comando di un aereo!

La cometa, una gigantesca sfera di detriti ghiacciati, misura oltre 3,2 chilometri di diametro. Dopo aver perso una parte significativa della sua massa ha formato una coda che si estende per oltre 30 milioni di chilometri. Questa spettacolare coda luminosa è accompagnata da una rara anticoda, un fenomeno ottico in cui la luce sembra puntare verso il Sole. In realtà è il bagliore della scia.

Le recenti misurazioni suggeriscono che C/2023 A3 probabilmente verrà espulso dal nostro sistema solare e vagherà per la galassia per miliardi di anni a venire. In alto la FOTOGALLERY con le immagini spettacolari.

