Covid: ritorno dell’obbligo di mascherina in ospedale

Con l’arrivo della stagione invernale, l’attenzione degli esperti e delle autorità sanitarie si concentra nuovamente sulla gestione dei virus respiratori, tra cui Covid-19, influenza e virus respiratorio sinciziale (RSV). La situazione epidemiologica in evoluzione ha spinto alcuni ospedali italiani a reintrodurre l’obbligo di indossare la mascherina per l’accesso alle strutture sanitarie. Questa decisione, pur nel contesto della scadenza delle misure anti-Covid precedentemente in vigore, risponde a una crescente preoccupazione per la salute pubblica e la sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari.

Il contesto epidemiologico

Dopo che il primo luglio 2024 è stata abolita l’ultima restrizione relativa all’uso delle mascherine nei reparti per pazienti fragili, la situazione sanitaria ha subito una trasformazione. La circolazione dei virus respiratori è aumentata in modo significativo, e i dirigenti sanitari si trovano ora a fronteggiare una realtà complessa. Secondo le ultime stime, la diffusione del Covid-19 ha registrato un rialzo, mentre i casi di influenza stagionale e di virus respiratorio sinciziale sono aumentati, creando una pressione crescente sui sistemi sanitari in tutto il Paese.

La circolare del ministero della Salute, che ha fornito le linee guida per il periodo invernale, stabilisce che i direttori sanitari hanno la facoltà di valutare la necessità di riattivare l’obbligo di mascherina, tenendo conto della diffusione dei virus e delle caratteristiche specifiche della loro struttura. Questa flessibilità consente agli ospedali di adattare le loro politiche di prevenzione alle esigenze locali, garantendo al contempo la sicurezza di pazienti, visitatori e personale.

La decisione degli ospedali

Tra gli ospedali che hanno già implementato misure più severe figura l’ospedale di Brescia. Qui, l’aumento dei casi di Covid ha portato alla decisione di ripristinare l’obbligo di indossare dispositivi di protezione Ffp2 per utenti, visitatori, accompagnatori e caregiver in tutti i reparti. Questa scelta è stata presa non solo per proteggere i pazienti fragili, ma anche per ridurre la possibilità di focolai all’interno della struttura.

Anche in altre regioni, come la Campania, si sono già diramate indicazioni specifiche riguardo all’uso dei dispositivi di protezione, soprattutto nei reparti a maggior rischio. “In queste settimane in molte regioni del Paese, come ad esempio in Campania, sono state diramate indicazioni per gli ospedali per l’utilizzo dei dispositivi di protezione soprattutto per i reparti a rischio“, ha dichiarato un portavoce di Federsanità Anci. Questo approccio preventivo è cruciale, poiché la salute dei pazienti più vulnerabili è sempre in gioco.

La comunità medica ha accolto con favore queste misure, sottolineando l’importanza della prevenzione. Gli ospedali e le strutture sanitarie sono luoghi dove la vulnerabilità è alta, e un’attenzione particolare è necessaria per evitare il contagio tra i pazienti. Le autorità sanitarie stanno anche collaborando con i medici di base e le farmacie per monitorare la diffusione delle malattie respiratorie e garantire che le risorse necessarie siano disponibili.

Vaccinazione

Un aspetto cruciale nella lotta contro i virus respiratori è rappresentato dalla vaccinazione. Fabrizio d’Alba, presidente di Federsanità Anci, ha messo in evidenza l’importanza di vaccinarsi come unica vera difesa contro queste patologie. “Serve vaccinarsi: aderire alle campagne che tutte le regioni stanno mettendo in atto per mettersi al sicuro“, ha affermato d’Alba, sottolineando l’importanza della vaccinazione per gli anziani, le categorie fragili e le persone con sistemi immunitari compromessi.

In Campania, per esempio, le aziende sanitarie stanno già organizzando le vaccinazioni anti-Covid in concomitanza con le campagne vaccinali per l’influenza. D’Alba ha dichiarato: “Sappiamo, ad esempio, che in Campania in ambito territoriale, si stanno organizzando le vaccinazioni anti-Covid insieme alla campagna vaccinale antinfluenzale“. Questa integrazione delle campagne vaccinali non solo facilita l’accesso ai vaccini, ma aumenta anche la probabilità che un numero maggiore di persone aderisca alle vaccinazioni, contribuendo a una copertura più ampia.

