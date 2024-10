Halloween, 13 fobie meteorologiche che spaventano milioni di persone ogni anno

MeteoWeb

Halloween è sinonimo di case infestate e scene spaventose di film horror, ma alcune delle paure più comuni possono verificarsi in qualsiasi momento dell’anno, non solo a ottobre. Le paure legate al meteo sono tra le fobie più comuni, colpendo fino al 12% delle persone, secondo uno studio pubblicato su Bulletin of the American Meteorological Society. “La sola fobia dei temporali [si verifica] nel 2-3% della popolazione generale“, ha affermato lo studio.

Non sorprende che i temporali e i tornado siano tra gli eventi meteorologici più spaventosi. Tuttavia, diversi fenomeni che alcune persone apprezzano, soprattutto gli appassionati di meteorologia, possono scatenare ansia o un senso di terrore in altre.

Le fobie meteorologiche più comuni

Dalla nebbia alle inondazioni, ecco 13 delle fobie meteorologiche più comuni:

Anablefobia : paura di guardare in alto, dunque il cielo

: paura di guardare in alto, dunque il cielo Nephophobia : paura della pioggia o delle nuvole

: paura della pioggia o delle nuvole Astrafobia : paura di tuoni e fulmini

: paura di tuoni e fulmini Chionofobia : paura della neve

: paura della neve Lilapsofobia : paura di tornado o uragani

: paura di tornado o uragani Eliofobia : paura del sole

: paura del sole Iridofobia : paura degli arcobaleni

: paura degli arcobaleni Ancraofobia : paura del vento

: paura del vento Homichlofobia : paura della nebbia

: paura della nebbia Termofobia : paura del caldo

: paura del caldo Cryophobia : paura del freddo

: paura del freddo Antlofobia : paura delle inondazioni

: paura delle inondazioni Kalimeraphobia: paura del cambiamento climatico

Come superare queste fobie

Gli esperti affermano che la terapia di esposizione può aiutare alcune persone a sentirsi gradualmente più a loro agio con qualsiasi cosa causi paura. Ad esempio, sotto la supervisione del proprio medico, si potrebbero ascoltare registrazioni di tuoni o guardare immagini di temporali. Alla fine, la pratica potrebbe aiutare a mantenere la calma durante una tempesta reale.

