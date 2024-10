Halloween: ecco qual è il significato e l’origine della festa

MeteoWeb

Halloween, festeggiato ogni 31 ottobre, è una festa tra le più popolari e amate, specialmente nei Paesi anglosassoni. Ma qual è il significato di questa festa e da dove trae origine? Il termine “Halloween” deriva dall’espressione inglese “All Hallows’ Eve”, che indica la vigilia della festa di Ognissanti, celebrata il 1° novembre. Il nome, col tempo, è stato abbreviato e trasformato fino a divenire Halloween.

Halloween, l’origine della festa

Le radici di questa festa affondano nel passato, risalendo alla tradizione celtica di Samhain. I Celti, un antico popolo europeo, celebravano Samhain come il passaggio dall’estate all’inverno, un momento in cui si credeva che il mondo dei vivi e quello dei morti si avvicinassero, permettendo agli spiriti di vagare sulla Terra. Per proteggersi dalle anime erranti, le persone accendevano fuochi e indossavano maschere spaventose, nel tentativo di allontanare gli spiriti maligni. Questa tradizione fu mantenuta e adattata dai cristiani, che trasformarono la festa in Ognissanti, con la vigilia che prese il nome di All Hallows’ Eve.

Dal passato al presente

Quando e come Halloween ha assunto le caratteristiche moderne che conosciamo oggi? Fu con l’emigrazione dei coloni irlandesi negli Stati Uniti, nel XIX secolo, che Halloween divenne una festività popolare in Nord America. Gli irlandesi portarono con sé le loro tradizioni, come la creazione delle lanterne intagliate nelle rape, che negli Stati Uniti furono sostituite dalle zucche, più facili da reperire. Così nacque la famosa Jack-o’-lantern, simbolo iconico di Halloween.

Oggi Halloween è caratterizzato da una serie di tradizioni che mescolano antico e moderno. La pratica del “dolcetto o scherzetto” deriva dall’usanza medievale del “souling”: i bambini poveri andavano di porta in porta a chiedere cibo o denaro in cambio di preghiere per i defunti. Anche i costumi spaventosi hanno mantenuto una connessione con l’antica credenza di proteggersi dagli spiriti. Tuttavia, nel tempo, i travestimenti si sono evoluti, includendo personaggi famosi, creature mitologiche e figure della cultura pop.

In molti Paesi, Halloween è oggi una festa commerciale, un’occasione per divertirsi e per celebrare il lato oscuro della fantasia. La notte del 31 ottobre si riempie di decorazioni macabre, eventi a tema e costumi sorprendenti, senza perdere il legame con le sue origini. Sebbene Halloween non sia una festa tradizionale italiana, negli ultimi anni ha guadagnato popolarità anche in Italia, con feste, eventi e bambini che bussano alle porte dei vicini alla ricerca di dolcetti.

