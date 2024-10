Inondazioni in Thailandia: colpite 34mila famiglie, decine di elefanti travolti dai fiumi in piena

MeteoWeb

In Thailandia le recenti inondazioni hanno colpito circa 34mila famiglie e numerosi turisti, oltre a decine di elefanti travolti dai fiumi in piena, di cui 2 sono morti nella regione turistica di Chiang Mai. Secondo il Dipartimento per la prevenzione e la mitigazione dei disastri, 20 province, soprattutto nel Centro e nel Nord, sono state interessate, inclusi Chiang Mai, Chiang Rai, e Ayutthaya. Il governo ha attivato mezzi di soccorso, come veicoli fuoristrada e barche, per assistere le aree colpite. A Chiang Mai, le forti piogge e lo straripamento del fiume Ping hanno causato allagamenti che hanno colpito residenti e turisti. La Save Elephants Foundation ha segnalato la morte di 2 elefanti, Faa Sai e Ploy Thong, travolti dall’acqua mentre si trovavano nel Parco Naturale degli Elefanti, che ospita oltre 100 pachidermi. La Thailandia ospita attualmente più di 3.400 elefanti selvatici, una popolazione in crescita, mentre gli elefanti domestici, spesso impiegati in spettacoli per turisti, sono simili in numero.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.