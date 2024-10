L’ascesa invisibile della ketamina, da droga da festa a uso solitario: le storie strazianti sulle vittime

MeteoWeb

Negli ultimi anni, la ketamina ha visto una crescita sorprendente come scelta di droga da giovani adulti e membri della classe media. L’argomento è stato sviluppato in un importante articolo-inchiesta pubblicato dal The Daily Telegraph, storico quotidiano del Regno Unito in stampa dal 1855. Originariamente sviluppata negli anni ’50 come anestetico veterinario, la ketamina è diventata popolare come droga da festa negli anni ’80. La pandemia di COVID-19 ha contribuito in modo significativo all’aumento dell’uso di ketamina, soprattutto tra i giovani. Con le limitazioni sociali e l’aumento dei problemi di salute mentale, molti giovani hanno trovato conforto nell’uso della ketamina, una droga che può essere assunta anche in solitudine, senza il bisogno di una festa o di grandi gruppi. Il consumo di ketamina tra i giovani adulti tra il 2019 e il 2023 ha fatto registrare un incremento del 31%.

Per molti, la ketamina viene vista come una droga “più sicura”, poiché non ha la reputazione distruttiva di altre sostanze. Gli esperti, però, avvertono sui pericoli reali di dipendenza e dai danni fisici. Un uso prolungato può portare a gravi problemi urologici, inclusa la “vescica da ketamina”, una condizione debilitante che porta all’incontinenza e a dolori cronici. Molti pazienti affetti arrivano a richiedere un intervento.

“Solo la punta dell’iceberg”, il dottor Mohammed Belal, un chirurgo urologo consulente presso il Queen Elizabeth Hospital di Birmingham, ha visto un’ondata di giovani presentarsi con gravi problemi alla vescica dall’inizio della pandemia. È iniziato nel 2019. “I giovani sono molto socievoli, sempre in giro, alle feste, a vedere amici. E probabilmente ciò che è successo durante il periodo del Covid è che quelle interazioni sociali non si sono verificate. E la ketamina è una droga che puoi assumere da solo. Non è una droga da festa come l’ecstasy”. I reparti di urologia ed i servizi per la tossicodipendenza e l’alcolismo in tutto il paese stanno ora creando cliniche specializzate sulla ketamina per far fronte al crescente numero di giovani che lottano contro la dipendenza. Il deterioramento avviene sorprendentemente in fretta. Mentre una dipendenza da cocaina potrebbe lentamente devastare il corpo e nel corso di molti anni di abuso di sostanze, i giovani possono passare rapidamente dall’assumere ketamina una volta a un festival all’uso semi-regolare, fino a sviluppare una dipendenza conclamata. Una volta che qualcuno diventa dipendente dalla droga, non passa molto tempo prima che la sua vescica (e spesso anche l’intestino, i reni o il fegato) inizi a cedere.

Una dipendenza invisibile

La ketamina rimane una droga ampiamente fraintesa, anche tra i professionisti sanitari. Molti pazienti riportano di essere stati respinti dai medici di base che minimizzano il problema, dichiarando che la ketamina non crea dipendenza. Questa mancanza di conoscenza ha impedito a molti di ricevere il supporto adeguato, lasciando i pazienti e le loro famiglie ad affrontare le conseguenze da soli.

Le storie di dipendenza da ketamina raccontate dalle famiglie sono strazianti. Emily, ad esempio, era una studentessa brillante e sportiva, ma dopo aver iniziato a fare uso di ketamina durante il lockdown, la sua vita è rapidamente crollata. A 19 anni, soffriva di gravi problemi fisici e di una dipendenza che sembrava impossibile da sradicare. Simili tragedie si sono verificate in tutta la nazione, con giovani promesse della società che scivolano rapidamente in un abisso.

Attualmente, in Italia, il sistema sanitario fatica a far fronte a questa nuova ondata di dipendenze. Le cliniche di disintossicazione ed i centri di riabilitazione sono spesso orientati a trattare dipendenze da sostanze come l’eroina o la cocaina, lasciando un vuoto per coloro che cercano aiuto per la dipendenza da ketamina. Alcuni pazienti riportano di essere stati liquidati con antibiotici o semplici antidolorifici per sintomi gravi legati all’uso di ketamina.

Le altre storie

Rian è stato messo in cassa integrazione nel 2020. Ansioso e senza la distrazione del lavoro, il suo uso di ketamina è aumentato. “Era molto ansioso riguardo al Covid”, ricorda il padre Clare Rogers. “Era preoccupato e mi mandava spesso messaggi a riguardo”. Dopo un periodo di quattro mesi, gli stava causando problemi significativi alla vescica: “siamo andati dal medico di base e lui gli ha detto che la ketamina non crea dipendenza”, ricorda. “Gli ha dato un opuscolo di Change, Live, Grow e lo ha mandato via”.

Tornato a casa con sua madre e il fratello minore, Rian era deciso a smettere. Ma continuava a ricadere. “Aveva problemi a urinare, aveva sangue nelle urine, uscivano grumi. Era orribile vedere quanto dolore provasse. Non riuscivamo a dormire bene. Doveva dormire seduto. Aveva una borsa dell’acqua calda costantemente sulla pancia. Era terribile”. Poche settimane dopo, nell’aprile del 2023, la polizia bussò alla sua porta. Rian era stato trovato morto nella doccia a 26 anni. L’acqua scorreva, cinque sacchetti di ketamina erano nella sua camera da letto: “sono caduto a terra. Non potevo credere a quello che stavo sentendo”.

Successivamente ha scoperto che aveva subito un edema polmonare, che significa che aveva troppo liquido nei polmoni, e un edema cerebrale, un gonfiore del cervello. “Quando è tornato il referto tossicologico, hanno detto che la quantità che era nel suo sistema era sufficiente per anestetizzare qualcuno in ospedale”.

Tracy Marelli ha trovato un po’ di conforto nella comunità. Sua figlia, Sophie Russell, è morta il 26 settembre. “Era in così tanto dolore da mesi”, dice Tracy, piangendo mentre parla di Sophie, che aveva solo 20 anni quando è morta. “Era una ragazza così adorabile e verso la fine era così sola”. Sophie ha iniziato a usare la ketamina a scopo ricreativo a 18 anni. Aveva recentemente perso la nonna, a cui era molto legata, e aveva iniziato l’università, studiando psicologia. Quando Tracy, 47 anni, venne a sapere del suo uso, Sophie era già dipendente. Ha cercato aiuto presso i servizi locali di supporto per la droga e l’alcol nel Lincolnshire. “Tutto ciò che ha ottenuto è stato sette giorni di disintossicazione all’inizio di quest’anno, e non è stato sufficiente”.

Verso la fine, Sophie era in costante dolore e aveva perso molto peso. “L’avevo portata in ospedale la settimana prima della sua morte a causa del dolore alla schiena. Le avevano fatto una scansione, prelevato il sangue, prelevato fluidi e l’hanno semplicemente rimandata a casa con antidolorifici. Sono andata a parlare con il suo assistente sociale e ho chiesto: ‘Fino a che punto deve arrivare per essere messa in riabilitazione?’ La donna era d’accordo con me, aveva bisogno di tutti i 30 giorni, ma sapeva che, se si fosse presentata davanti a una commissione, le avrebbero detto di no”.

Il giorno prima della sua morte, Sophie era andata a casa di suo padre per fare un bagno. I tossicodipendenti da ketamina spesso trovano che un bagno caldo sia l’unica cosa che allevia il loro dolore, a parte un’altra dose della droga. Avendo solo una doccia a casa di Tracy, Sophie era andata dal padre per fare un bagno e poi si era messa a letto. Fu trovata la mattina successiva.

Il figlio di Emma Leatham, Josh, è morto a giugno. “Mi dicono ancora che non si può morire di ketamina”, dice. “Josh è morto di sepsi, ma è morto di sepsi perché ha usato ketamina. Ha causato il completo collasso del suo sistema urinario”. Josh era disperato e voleva smettere. “Diceva sempre che se avessi saputo cosa mi avrebbe fatto, non l’avrei fatto”, dice Emma, ​​parlando al telefono da casa sua nel Dorset. Appassionato di rugby a scuola e ossessivo surfista e snowboarder, alla fine della sua vita Josh soffriva così tanto che non riusciva più ad andare alla doccia.

“Negli ultimi giorni, non traeva più alcun piacere dalla ketamina”, dice Emma. “Era così gravemente danneggiato. Stava solo cercando di gestire il suo sollievo dal dolore”. Emma si è resa conto che Josh era dipendente dalla ketamina nel 2019. “L’unica ragione per cui me ne sono accorta è perché andava spesso in bagno”. Era la solita storia: un’abitudine ricreativa che era degenerata. Ne sono seguite discussioni sul suo consumo di droga, con Emma e suo marito Kevin che cercavano disperatamente di aiutarlo a disintossicarsi. Josh sentiva di essere “sempre discriminato come tossicodipendente dal suo medico di base, dal nostro ospedale locale”, dice Emma, ​​che è dell’opinione che riclassificare la droga sarebbe un buon inizio. “A causa del Covid, non sono riuscita a farlo entrare in riabilitazione”, dice Emma.

Durante la pandemia, “non vedevano il medico così tanto”. Non incolpa il lockdown per la dipendenza di Josh, dato che era già precipitata prima del 2020. “Ma ciò di cui è stato responsabile il Covid è che, fino ad allora, il medico di base poteva fornire cure compassionevoli. Lei era in lacrime al telefono con me quando ha sentito la notizia, perché ha detto che da quando c’è il Covid, non può più offrire cure compassionevoli e non può ancora oggi. Il medico di base non aveva la conoscenza”, dice Emma.

Un centro in Thailandia

Per Julia ed Emily, una svolta è arrivata a maggio di quest’anno. Julia ha trovato un centro di riabilitazione in Thailandia che, con sua grande sorpresa, non era più costoso di quello che aveva già pagato in Inghilterra, un posto che non aveva funzionato per Emily. “È stato un enorme sollievo. Pensavo di aver trovato un posto dove andare, che sarebbe stata al sicuro”.

Tre mesi dopo, Emily era pulita e nel posto migliore in cui fosse stata mentalmente da quando aveva 15 anni. Ha telefonato a Julia per dirle che non voleva tornare a casa: il pensiero di tornare a Londra, dove avrebbe potuto facilmente ricadere nell’uso di ketamina, era terrificante. “È stato un sollievo che stesse abbastanza bene da riconoscerlo”. Julia è andata a trovarla a settembre. “È stato così meraviglioso”, dice, con la voce rotta dall’emozione. “Non ci vedevamo da cinque mesi”.

Da allora, Emily è stata operata in Thailandia. “Ora ha una capacità della vescica cinque volte superiore a quella di prima. È una svolta nella vita”.

Le parole della dottoressa Irene Guerrini

La dottoressa Irene Guerrini ha fondato una clinica specialistica sulla ketamina a Bexley due anni fa. “È stato verso la primavera del 2022 che ho notato che avevamo un numero crescente di giovani. Il mio gruppo di utilizzatori di ketamina era molto giovane. Tra i 18 e i 30 anni”.

Di solito, i pazienti che si rivolgevano alla sua clinica per la droga erano molto più anziani. “Abbiamo iniziato a notare un aumento delle segnalazioni di ketamina, quindi ho iniziato a scavare nei dati”. Era chiaro alla dottoressa Guerrini, una psichiatra consulente, che questo nuovo gruppo di giovani pazienti aveva bisogno di una forma di trattamento molto diversa. La riabilitazione offerta spesso prevedeva sedute di gruppo. “Questi giovani adulti non hanno a che fare con i consumatori di Classe A più anziani. Si presentano al pronto soccorso con crampi da ketamina e sanguinamento dalla vescica e dicono ok, vanno a casa, faranno una cura di antibiotici, tutto si risolverà”. I medici di base, nel frattempo, “dicono che possono smettere”.

“Sì, in una certa misura, alcuni di loro possono. Ma dipende dalla gravità. I ​​giovani con cui lavoro, non riescono a smettere da soli”. È sbagliato dire che la ketamina non crea dipendenza? “In termini di definizione di dipendenza, la ketamina ha tutte le caratteristiche. Non tutti i ragazzi sviluppano una dipendenza, alcuni di loro sì, ed è uno scenario classico. Iniziano a scopo ricreativo, poi l’uso aumenta nel tempo. Poi diventano consumatori abituali, usandola più di 15 giorni al mese. E poi alcuni di loro passano all’uso quotidiano”.

“Sviluppano una tolleranza, quindi devono aumentare la dose affinché abbia lo stesso effetto. E se cercano di smettere, hanno questo intenso desiderio di usarla”. C’è ancora “pochissima ricerca”, il che significa che la definizione di dipendenza da ketamina “non è ancora completamente chiara a tutti”, afferma la dott. ssa Guerrini.

Il suo team ora forma professionisti sanitari in tutto il paese su come aiutare al meglio coloro che combattono la dipendenza da ketamina. Una chiara ragione dell’aumento dei casi risiede a livello di strada. La ketamina è più economica che mai al momento, il che significa che c’è più droga in giro, quindi è più facile che mai creare un’abitudine. “Nel giro di circa 18 mesi il prezzo di un chilo di ketamina nel Regno Unito online è crollato da circa £ 8.000 a circa £ 2.500, e da un po’ di tempo è rimasto così basso”, afferma Josh Torrance, ricercatore di farmaci presso l’Università di Bristol. “Non ho mai visto un mercato della droga fare una cosa del genere. C’è sempre molta volatilità e oscillazione, ma avere il prezzo all’ingrosso di un farmaco sostanzialmente dimezzato in un lasso di tempo così lungo è completamente folle”.

Con l’eccesso di offerta arriva “una maggiore prevalenza e un maggiore utilizzo. Puoi facilmente acquistare un grammo per £ 10 al minuto rispetto alle £ 2530 di prima”. Molti spacciatori avranno un “importo minimo di acquisto. Non vogliono arrivare fino alla tua porta per una decina. E questo potrebbe spingerli ad avere un acquisto minimo di due o tre grammi”.

Nei campus universitari di tutto il paese, l’uso di ketamina sta aumentando vertiginosamente. L’anno scorso, un’indagine del Times ha scoperto che si trattava di un “killer nascosto nel campus”, implicato nella morte di 41 studenti e attraente per i giovani a causa del suo basso prezzo e della sua reputazione di essere sicuro.

“Non ci sono dati apertamente disponibili sul trattamento delle persone per i sintomi correlati alla ketamina. Ad esempio, il restringimento della vescica. Sarebbe utile ottenere un quadro chiaro dal NHS sulle presentazioni ai servizi medici”. La ketamina è raramente considerata in grado di causare la morte e, in effetti, è raramente elencata nei certificati di morte, in parte perché è molto raro che si verifichi un’overdose di droga. “La morte accidentale è più comune che la morte per overdose”, afferma il dott. Guerrini. “Se ne usi una grande quantità, puoi andare in overdose, ma la ketamina ha un impatto minore sul sistema respiratorio rispetto all’eroina”.

