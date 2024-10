Maltempo Bologna, famiglia isolata sul terrazzo: in salvo anche capre, conigli e una coppia con neonato

MeteoWeb

A Sala Bolognese, comune della Città metropolitana di Bologna, colpito dall’alluvione della scorsa notte c’è anche chi per sfuggire all’acqua che saliva e saliva ha portato con sé in salvo sul terrazzo di casa anche gli animali, perfino capre e conigli. È quello che ha fatto il signor Oreste che ha radunato quasi in cima al tetto la sua famiglia “allargata” di otto persone. Il nucleo è rimasto isolato nell’abitazione, circondata dall’acqua che ha invaso i campi agricoli circostanti ed è salita di un metro e mezzo.

Oreste ha portato al sicuro i suoi familiari e anche i piccoli animali che vivono con loro: cani, gatti, caprette e conigli. L’acqua è poi salita tanto da invadere anche l’ingresso ai primi scalini. L’uomo e la sua compagna non avevano intenzione di abbandonare casa ma non era più un luogo sicuro per i figli, un adolescente, una giovane coppia con il loro bimbo di un mese, e un’altra in attesa a giorni del loro primo bambino.

Il soccorso con un gommone rafting

Il soccorso acquatico della Croce Rossa stava andando a riposare qualche ora dopo una notte ininterrotta di lavoro ma è stata fermata dai volontari della protezione civile che erano stati avvertiti della situazione di pericolo. Sono dovuti intervenire con un gommone rafting, un gommone con un piccolo motore, una canoa e una speciale culla galleggiante. Hanno attraversato circa un chilometro e mezzo di acquitrino che poi si trasformava in un vero e proprio fiume di fango e detriti per raggiungerli e trarli in salvo.

