Maltempo Emilia Romagna, crolla albero a Bologna: stop al traffico | FOTO

Un grosso albero è crollato oggi pomeriggio in via don Minzoni, una delle strade di accesso al centro storico di Bologna, durante la forte ondata di maltempo che sta colpendo l’Emilia Romagna e buona parte dell’Italia. La pianta è crollata al suolo e la forza del crollo ha divelto la base di cemento che tratteneva le sue radici. È successo nel tratto tra il Mambo e via Fratelli Rossell e i viali: sorgeva sul lato destro della strada praticamente davanti all’ingresso della succursale del liceo Galvani.

L’albero è caduto a terra in senso perpendicolare alla strada, che è stata quindi bloccata dai vigili urbani in entrambi i sensi, dall’accesso dal viale e da quello da piazza de Martiri con qualche conseguenza sul traffico nella zona circostante, che è stato incanalato in modo da preservare via don Minzoni.

Nel frattempo, il Presidente del quartiere Borgo Panigale, Elena Gaggioli, dai social ha fatto sapere che è stato chiuso il sottopasso di via Triunvirato.

