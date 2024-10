Maltempo Emilia Romagna, rischio esondazioni: evacuazioni dei piani terra a Bologna

MeteoWeb

I Comuni dell’Emilia Romagna interessati dal maltempo stanno predisponendo altre misure per rispondere all’emergenza. Tra questi c’è anche il Comune di Bologna. A causa dell’allerta rossa meteo e del protrarsi delle piogge persistenti, è previsto un innalzamento del livello del fiume Reno e dei torrenti Savena e Ravone “tale da far prefigurare esondazioni in alcuni punti del territorio comunale”. Il Comune, dunque, ha emesso un’ordinanza di evacuazione dei piani terra, seminterrati e interrati in aree critiche vicine al fiume Reno e ai torrenti Savena e Ravone. I residenti stanno ricevendo informazioni dalla Polizia locale, dalle forze dell’ordine e dalla Protezione Civile del Comune.

Le strade interessate dalle evacuazioni sono: via Giuseppe Bosi; via Pietro d’Anzola; via Toscana civici 157, 159, 161, 209, 211, 213 e dal civico 175 al 181; via del Paleotto civici dispari dall’1 al 9/4; via di Ravone; via Montenero; via Felice Battaglia; via del Genio e in tutti i tratti delle vie adiacenti al torrente Ravone; zona via della Berleta, via Giunio Bruto, via del Milliario e le altre strade con i civici più vicini al fiume Reno; via Arcoveggio civici 186, 188, 190 e 192; via San Savino dal civico 24 al 28 solo pari; via delle Fonti dal civico 78 all’84 solo pari; via del Sostegno dal civico 11 al 15 (solo dispari) e dal civico 66 a 82 (solo pari).

“È obbligatorio evacuare i piani interrati, seminterrati e piani terra delle abitazioni recandosi ai piani superiori”, ribadisce il Comune. Nel caso in cui le evacuazioni non siano possibili e qualora non ci siano alternative praticabili per poter pernottare in luogo sicuro, sarà possibile telefonare alla centrale operativa della Polizia Locale (051 266626) per essere indirizzati alle strutture di accoglienza individuate dal Comune. In caso di persone non autosufficienti o impossibilitate ad evacuare autonomamente i locali, occorrerà segnalarlo alla stessa Polizia Locale, che attiverà i servizi necessari per effettuare gli spostamenti in piena sicurezza, conclude il Comune.

Comune di S. Lazzaro: “limitare gli spostamenti”

Una nuova ordinanza emanata oggi dal Comune di San Lazzaro di Savena (Bologna) indica divieto di accesso e di transito sugli argini dei fiumi e dei canali e l’invito a limitare al massimo gli spostamenti fino alla fine dell’emergenza in atto. Dopo l’ordine di evacuazione per i piani terra e i seminterrati che riguardava alcune abitazioni considerate a rischio a causa della vicinanza con i torrenti Zena, Idice e Savena, oggi il Comune ha disposto il divieto di accesso e di transito sugli argini dei fiumi e dei canali, oltre che il divieto di sosta su ponti e manufatti il cui attraversamento dovrà avvenire nel più breve tempo possibile.

Inoltre l’ordinanza invita tutti i cittadini ad evitare il più possibile gli spostamenti non necessari e a limitare l’utilizzo dei mezzi di trasporto privati per i soli casi di effettiva ed improrogabile necessità.

Nel caso si verifichino delle criticità dovute a possibili allagamenti, l’indicazione è quella di non accedere a locali interrati e recarsi ai piani più alti avendo cura, se possibile e con tutte le precauzioni del caso, di provvedere a “staccare” l’alimentazione elettrica dal contatore generale della propria abitazione. Altre raccomandazioni riguardano il fissaggio degli oggetti sensibili agli effetti della pioggia, della grandine e del vento, oltre che il controllo e la pulizia preventiva dei propri sistemi di deflusso delle acque meteoriche.

Tutte le persone fragili residenti nelle zone sottoposte all’ordinanza di evacuazione di ieri sono state prese in carico ai servizi sociali del Comune. Da ieri sera, è attivo il punto di accoglienza al PalaYuri di via delle Repubblica 4, aperto giorno e notte, per chi avesse necessità di trovare un alloggio alternativo alla propria abitazione a causa dell’emergenza in atto.

Ordinanze per sgombero immobili e chiusure a Luzzara

A causa del maltempo, a Luzzara, nel Reggiano, è stata emessa un’ordinanza di sgombero immediato e divieto di accesso agli immobili e sgombero immediato delle attrezzature e dei mezzi per l’attività di cava di via Fogarino Martinelli. Lo hanno fatto sapere i Carabinieri della città emiliana.

A Brescello è stata emessa un’ordinanza comunale per la chiusura del Lido Enza di viale Soliani e delle vicine piste ciclabili e dei parchi fluviali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.