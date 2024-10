Maltempo, frana in Liguria: 4 famiglie isolate a Casarza

MeteoWeb

Circa 10 persone appartenenti a 4 famiglie sono rimaste isolate a causa di una frana che ha interrotto una strada in una frazione di Casarza Ligure, nel genovese. È accaduto questa mattina in via del Castagneto, dove le abbondanti piogge hanno provocato il cedimento di parte della collina sovrastante la strada comunale. Sul posto sono intervenuti uomini e mezzi del comune, ma a causa dell’ingente massa di terriccio e pietre la strada è stata chiusa. È stata inoltre attivata la protezione civile per raggiungere le famiglie isolate e fornire loro beni di prima necessità. Anche a Beverino, nello spezzino, si è verificata una frana di minore entità su una strada, che sarà riaperta a breve.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.