Maltempo Friuli, altri 180mm sulle Prealpi Giulie: crescono i fiumi

Altra giornata di maltempo in Friuli Venezia Giulia a causa di un fronte atlantico che oggi ha interessato la regione con l’afflusso di correnti instabili e temporali che hanno raggiunto il confine con la Slovenia. Sulle Prealpi Giulie sono caduti dagli 80 ai 180mm di pioggia mentre sulle Prealpi Carniche e in Carnia sono caduti dai 50 ai 100mm. Picchi di 235mm ad Uccea nelle ultime 24 ore. Valori inferiori sulle zone montane verso il Cadore e nel Tarvisiano.

Sulla fascia pedemontana e collinare – si legge nel bollettino della Protezione Civile – sono stati registrati dai 40 ai 60mm. Su media, bassa pianura e costa quantitativi di pioggia inferiori ai 20-30mm. Lo Scirocco ha toccato i 70km/h sulla costa.

Per quanto riguarda i fiumi, si registra un innalzamento dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua, in particolare sul fiume Livenza, il bacino del Tagliamento, l’idrometro di Venzone e il bacino dell’Isonzo.

Strade allagate e disagi a Udine

Nel pomeriggio, la città di Udine ha visto alcune strade allagarsi a causa delle forti piogge, con l’acqua che ha invaso anche alcuni scantinati e garage. Disagi per la circolazione sulle strade.

Le previsioni meteo

In tarda serata, è atteso il passaggio della parte “fredda” del fronte, che scenderà dalle Alpi verso la costa. Ciò determinerà piogge sparse, anche temporalesche. Gli ulteriori cumulati attesi non dovrebbero comunque superare i 40-50mm circa. Nel contempo, i venti ruoteranno e proverranno inizialmente da nord, a partire dai monti e dalla pianura, mentre in tarda serata soffierà Bora sulla costa.

Dopo la mezzanotte, l’intero sistema perturbato lascerà la regione, spostandosi verso Slovenia e Croazia. Domani, venerdì 11 ottobre, il tempo sarà in prevalenza stabile con Bora moderata sulla costa.

