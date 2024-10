Maltempo Ischia, sindaco di Barano: “ondata di pioggia mai vista”

MeteoWeb

Un’ondata di pioggia “mai vista prima, non riuscivo neanche a camminare, sono stato costretto anch’io a fermarmi con l’auto per precauzione“. Così Dionigi Gaudioso, sindaco di Barano, uno dei 6 comuni dell’isola d’Ischia, racconta a LaPresse quanto avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, quando l’isola è stata investita da un violento nubifragio che ha causato allagamenti e grossi disagi. Particolarmente colpiti i comuni di Ischia e Barano, dove le strade sono diventate veri e propri torrenti. In alcuni casi, la furia dell’acqua ha trascinato anche i motorini in sosta e costretto gli automobilisti a fermarsi per evitare di farsi travolgere dall’acqua.

“È stato qualcosa che non si era mai verificato prima – spiega Gaudioso – la massa d’acqua è stata enorme e nonostante il grosso lavoro di prevenzione e di pulizia dei tombini che stiamo portando avanti già da tempo, le strade sono diventate come fiumi. La pioggia caduta è stata davvero troppa, una situazione che in passato non avevamo mai avuto”. Ciò nonostante il bilancio può dirsi positivo: “alla fine non abbiamo registrato grossi danni, tutto sommato è andata bene”, conclude Gaudioso.

