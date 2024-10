Violento nubifragio a Ischia: conta dei danni dopo l’alluvione lampo | VIDEO

MeteoWeb

A Ischia è iniziata la conta dei danni causati dal nubifragio che, nella serata di ieri, ha trasformato alcune strade in fiumi in piena. La situazione sta progressivamente tornando alla normalità, ma le conseguenze delle intense piogge sono ancora evidenti. I dati dei monitoraggi meteorologici indicano che nella serata di martedì 22 ottobre sono caduti sull’isola del golfo di Napoli, circa 35mm di pioggia in un’ora: ciò ha provocato numerosi allagamenti, creando serie criticità. Particolarmente colpita è stata la zona dei Pilastri, dove l’acqua proveniente da Barano ha trascinato via alcuni scooter parcheggiati. Disagi si sono registrati anche a Ischia Ponte, in via delle Ginestre e in alcune aree del Comune di Barano.

