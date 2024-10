Maltempo Liguria, continuano gli interventi in Val Bormida | VIDEO

MeteoWeb

Dopo il maltempo che ha colpito violentemente la Liguria, prosegue il lavoro dei Vigili del Fuoco in provincia di Savona e Genova. A Cairo Montenotte, i soccorritori acquatici e squadre con escavatori sono in azione per liberare, mettere in sicurezza le strade e prosciugare gli edifici invasi dall’acqua.

Proseguono anche gli interventi della Colonna mobile di Protezione Civile della Regione Liguria in Val Bormida, nei Comuni maggiormente colpiti dal maltempo. Le operazioni – spiega in una nota la Regione – si sono concentrate a Cairo Montenotte, in particolare nella zona dell’ospedale, nel centro storico e nella zona di Ferrania per liberare i locali invasi da acqua e fango anche con gli autospurghi.

Intanto a Pallare è stata ripristinata la strada che era stata interrotta dalla frana, isolando alcune famiglie. La Provincia sta operando sulla SP15 nel centro abitato. Ad Altare sono in corso le operazioni per il ripristino della viabilità con una ditta incaricata dal Comune. Rimane isolato un nucleo familiare mentre la squadra comunale sta ripristinando i tombini.

A Carcare, i tecnici del Comune hanno effettuato un sopralluogo sulla frana che lambisce un’abitazione mentre risulta seriamente danneggiata la passerella sul Bormida nel centro del paese.

Nel tardo pomeriggio, l’assessore regionale alla Protezione Civile parteciperà in videocollegamento all’aggiornamento operativo coordinato dalla Prefettura di Savona per fare il punto della situazione. Saranno presenti i tecnici del Dipartimento regionale.

