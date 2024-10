Maltempo Lombardia: ponteggio metallico cade nel Seveso

MeteoWeb

Un ponteggio metallico è crollato all’interno del fiume Seveso a Paderno Dugnano (Milano), a causa del maltempo che sta colpendo la Lombardia. L’allarme in sala operativa è giunto dalla polizia locale di Paderno. Sul posto sono al lavoro i Vigili del Fuoco che, con il nucleo Speleo Alpino Fluviale e altre squadre, stanno recuperando la struttura per consentire il regolare flusso delle acque del fiume, visibilmente ingrossate a causa delle forti piogge che da questa mattina stanno interessando Milano e provincia. Ai Vigili del Fuoco, non risultano persone coinvolte.

